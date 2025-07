Salaire de magasinier en 2025 : voici ce que je gagne vraiment (et tout ce que je fais en plus)

Avec un contrat de 35 heures par semaine et un salaire net de 1 500 €, Nathan, 28 ans, occupe un poste de magasinier dans une petite entreprise de bricolage en périphérie d’Angers. Mais au quotidien, ses missions vont bien au-delà de la gestion du stock. Il raconte ici son quotidien, sa fiche de paie à l’appui.

Un CDI à temps plein dans une entreprise à taille humaine

Nathan a été embauché il y a un an dans une entreprise de dix salariés qui vend du matériel de chantier et de rénovation. Son contrat est un CDI de 35 heures, réparti en horaires fixes du lundi au vendredi, parfois avec un samedi de temps en temps. Sa mission principale : réceptionner les marchandises, préparer les commandes, gérer le stock et s’assurer que tout est bien rangé.

Mais dans cette petite structure, chacun met un peu la main à la pâte. “Je fais aussi les livraisons auprès des clients quand le chauffeur habituel est en congé, ou que c’est simplement plus rapide que d’attendre”, explique-t-il. Et ce n’est pas tout. “Quand on est en sous-effectif, je donne aussi un coup de main pour le ménage ou monter des présentoirs dans le showroom.”

Un salaire fixe, sans prime ni heures supp’

Sa fiche de paie affiche un salaire net de 1 502,38 € en avril 2025. Il touche tous les mois la même chose, puisqu’il ne fait pas ou très peu d’heures supplémentaires et ne perçoit pas de prime particulière. “Même pour les samedis matin travaillés, je récupère en temps ou c’est dans mes horaires, donc pas de majoration. Mais ça fait partie du contrat, je le savais.” À lire Salaire trop bas en prêt-à-porter ? Voici ma fiche de paie réelle en 2025

Son salaire brut est de 1 930,22 €, ce qui correspond à un SMIC légèrement revalorisé, avec une grille très proche du minimum conventionnel du secteur. Il précise qu’il a aussi des tickets restaurant, à hauteur de 6 € chacun, pris en charge à 50 % par l’entreprise. “C’est plutôt cool, même si on ne peut pas les utiliser partout.”

Voici le détail de sa fiche de paie d’avril 2025 :

Salaire de base brut : 1 930,22 €

Cotisations salariales : -427,84 €

Salaire net : 1 502,38 €

Tickets restaurant : 66 € (11 jours ouvrés x 6 €)

Des responsabilités multiples pour un petit salaire

Ce que Nathan souligne, c’est la grande polyvalence de son poste. Une polyvalence parfois subie. “Quand je suis tout seul à l’entrepôt, je dois gérer les chargements, les appels clients, la mise en rayon… C’est intense. Et pour 1 500 €, je me demande parfois si ce n’est pas un peu trop.”

Il n’a pas de formation spécifique dans la logistique ni de CACES, mais une solide expérience de terrain de cinq ans dans différents magasins de bricolage. “On dit souvent que c’est une compétence sous-estimée, mais les patrons veulent aussi des gens débrouillards. Et dans mon entreprise, ils savent qu’ils peuvent compter sur moi.”

Une situation qu’il accepte, mais qui interroge

Si Nathan reconnaît un bon esprit dans l’équipe et une certaine flexibilité de l’employeur, il reste lucide sur sa situation. “Ce n’est pas un boulot où je vais évoluer beaucoup, sauf si un poste administratif se libère. Et avec le salaire, je ne peux pas me permettre grand-chose. Heureusement que je vis seul et que je suis débrouillard.” À lire Salaire de coiffeuse en salon : voici ma fiche de paie réelle en 2025 avec pourboires inclus

Il envisage à moyen terme de passer des formations, notamment en gestion de stock informatisée, ou pour obtenir un diplôme de niveau BTS logistique. “J’aimerais avoir plus de reconnaissance, passer un cap. Parce qu’on fait un boulot quand même hyper essentiel, et souvent dans l’ombre.”

Pour l’instant, il continue à faire tourner les rayonnages entre deux livraisons. Avec le sourire, mais sans illusions.