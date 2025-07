Salaire trop bas en prêt-à-porter ? Voici ma fiche de paie réelle en 2025

Dans le monde du prêt-à-porter, la passion pour la mode ne suffit pas toujours à équilibrer les fins de mois. En 2025, un vendeur à temps plein partage sa fiche de paie réelle : malgré 35 heures par semaine, il ne peut pas louer un logement seul. Voici un aperçu sans filtre de son quotidien.

Salaire net mensuel : 1 390 euros pour 35 heures par semaine

Tom, 29 ans, travaille dans une enseigne de prêt-à-porter bien connue dans une grande ville française. En CDI depuis deux ans, il occupe un poste à plein temps avec 35 heures hebdomadaires. Sa fiche de paie de février 2025 affiche un salaire net à 1 390,27 euros, primes comprises. « Quand je parle autour de moi, beaucoup pensent qu’à temps plein on gagne plus de 1 500 euros nets. Ce n’est clairement pas le cas », confie-t-il.

Le salaire de base est de 1 398,69 euros brut. S’ajoutent une prime d’assiduité (30 euros), une prime d’habillage (10 euros) et une indemnité repas (32 euros). Après les déductions classiques, il touche donc un peu moins que le SMIC net, fixé à 1 398,69 euros brut en 2025.

Un quotidien qui demande des concessions

Avec ce niveau de revenu, Tom ne peut pas louer seul dans sa ville, où les studios dépassent facilement les 700 euros par mois. Son choix : vivre en colocation avec deux amis. « C’est simple, je ne pourrais pas m’en sortir autrement. Une fois l’électricité, l’abonnement téléphonique et les courses payés, il ne reste pas grand-chose. » À lire Prime de rentrée non reçue ? La CAF promet une régularisation rapide en cours

Les petits plaisirs comme un ciné ou un resto deviennent des exceptions, pas la norme. « Ce qui est frustrant, c’est qu’on travaille à temps plein sans se sentir autonome. J’ai l’impression d’avoir 20 ans alors que j’en ai presque 30″, glisse-t-il, un peu amer.

Des missions exigeantes pour une rémunération minimum

Tom est en magasin du mardi au samedi, avec parfois des horaires coupés qui l’obligent à rester disponible toute la journée. « Quand tu fais l’ouverture le matin et la fermeture le soir, en ayant juste une coupure de trois heures au milieu, ta journée est fichue », explique-t-il.

À cela s’ajoutent :

les livraisons

le réassort

les clients exigeants ou parfois agressifs

le nettoyage du magasin

les objectifs de vente

« C’est un métier épuisant physiquement et mentalement. Et malgré ça, on reste payé au minimum« , résume-t-il.

Les primes ne suffisent pas à améliorer l’ordinaire

D’un mois à l’autre, les primes peuvent légèrement faire varier le salaire. Mais ici, elles restent faibles, entre 10 et 30 euros en moyenne. Aucune prime exceptionnelle n’a été versée cette année. « Tu sens que rien ne valorise ton implication. On ne demande pas des miracles, juste un peu plus de reconnaissance. » À lire Salaire de magasinier en 2025 : voici ce que je gagne vraiment (et tout ce que je fais en plus)

À noter : certaines enseignes offrent des primes d’intéressement ou des remises salariés plus généreuses. Ce n’est pas le cas de celle de Tom, où les avantages sont très limités.

Une précarité qui touche beaucoup de travailleurs du commerce

Tom n’est pas un cas isolé. Beaucoup de vendeurs et vendeuses dans le secteur de la mode ou de la distribution sont dans la même situation, jonglant entre :

loyers trop chers

transports coûteux

salaire stagnant

Le commerce reste l’un des secteurs où les progressions sont lentes et les conditions souvent difficiles.

Pour ceux qui rêvent de liberté ou d’indépendance financière, c’est souvent la douche froide. « Même en mettant de côté, je ne peux pas faire un week-end à la mer ou partir en vacances sans culpabiliser », confie Tom. Et malheureusement, ce genre de témoignage n’est pas rare.

Ce qu’on oublie souvent, c’est que derrière les vitrines bien rangées et les sourires en caisse, beaucoup travaillent dur pour une paie qui ne permet pas même de vivre dignement.