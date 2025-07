Prime de rentrée non reçue ? La CAF promet une régularisation rapide en cours

Depuis la mi-août, plusieurs familles n’ont pas touché la totalité de leur prime de rentrée scolaire. Après plusieurs signalements, la CAF a enfin confirmé un bug technique. Pas de panique, une régularisation est en cours pour ceux qui ont reçu un montant inférieur à ce qui leur était dû.

La prime de rentrée scolaire impactée par un bug

Chaque année, la CAF verse la prime de rentrée scolaire en août pour aider les familles à couvrir les frais liés au début de l’année scolaire : cartables, fournitures, vêtements… Ce soutien concerne les foyers aux revenus modestes avec au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans. Mais cette année, certains parents ont été surpris de recevoir un montant inférieur à ce qu’ils auraient dû percevoir.

Pendant plusieurs jours, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux et les forums d’entraide. “J’ai reçu seulement 250 euros alors que j’ai deux enfants de 9 et 15 ans”, signalait par exemple une internaute sur Facebook. D’autres mentionnaient un seul versement pour un enfant alors qu’ils en ont plusieurs. Rapidement, les doutes ont laissé place à l’inquiétude, surtout pour les foyers qui comptaient vraiment sur cette aide pour finaliser les achats de rentrée.

Une erreur technique reconnue par la CAF

Face à la vague de messages et de questionnements, la CAF a finalement réagi ce mardi 22 août. Dans un communiqué, l’organisme explique qu’“une mise à jour est en cours pour régulariser les montants oubliés”. Elle précise que certains versements ont été incomplets à cause d’une erreur technique survenue lors du traitement automatique des dossiers. À lire Ce collégien pensait trouver un caillou : il découvre une météorite rare et précieuse

Il ne s’agit donc pas d’un changement dans les critères d’attribution ni d’une décision budgétaire : c’est bien un bug informatique qui a impacté certaines familles. Bonne nouvelle tout de même, les versements complémentaires devraient arriver rapidement sur les comptes concernés, sans aucune démarche à faire de la part des allocataires. Il est simplement recommandé de vérifier régulièrement son espace personnel sur le site ou l’application de la CAF.

Comment savoir si vous êtes concerné

Si vous pensez être concerné par cette erreur, voici quelques éléments à prendre en compte :

Vérifiez si le montant reçu correspond bien au nombre d’enfants à charge scolarisés.

si le montant reçu correspond bien au scolarisés. Pour 2023, les montants sont : 398,09 € pour un enfant de 6 à 10 ans, 420,05 € pour un enfant de 11 à 14 ans et 434,61 € pour un enfant de 15 à 18 ans.

pour un enfant de 6 à 10 ans, pour un enfant de 11 à 14 ans et pour un enfant de 15 à 18 ans. Si le montant reçu est inférieur au total attendu, vous faites probablement partie des cas à régulariser.

Pas besoin d’envoyer de courrier ni de contacter la CAF en urgence. Une mise à jour se fait automatiquement et les familles impactées recevront d’ici peu un virement complémentaire. C’est donc une affaire de jours selon les informations disponibles.

Une rentrée coûteuse, un soutien toujours attendu

Chaque année, la prime de rentrée scolaire est un vrai coup de pouce pour près de 3 millions de familles en France. C’est aussi un moment où chaque euro compte. Alors forcément, cette erreur a fait grincer des dents. Mais la réponse rapide de la CAF rassure une bonne partie des parents concernés.

Si vous avez eu un doute ou que vous attendez encore un versement, le mieux est donc de patienter quelques jours tout en gardant un œil sur votre compte CAF. Et rassurez-vous, cette erreur ne remet pas en cause votre droit à la prime ni son montant total. Vous devriez bien recevoir ce qui vous est dû. À lire Fiche cadastrale erronée : comment vérifier et corriger ces biens inconnus