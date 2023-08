© 3 détails pour savoir si une personne est envieuse, selon la graphologie

La graphologie, l’étude de l’écriture manuscrite, a longtemps été utilisée pour révéler des aspects de la personnalité d’une personne. Grâce à l’analyse de certains détails dans l’écriture, il est possible d’identifier des traits qui pourraient indiquer si quelqu’un a des tendances envieuses. Dans cet article, nous allons explorer trois détails qui pourraient révéler si une personne est envieuse, en fonction de son écriture.

Le premier détail à prendre en compte est la pression appliquée lors de l’écriture

Les personnes qui appuient fortement sur le papier, laissant des marques au verso, pourraient exprimer une émotivité intense. Aussi, selon les experts en graphologie, elles ont des sentiments possibles d’insatisfaction ou d’envie envers les succès et les réalisations des autres. Cette pression intense pour écrire peut donc révéler une personnalité envieuse qui se sent menacée par le succès des autres.

Un autre aspect à considérer est l’inclinaison de l’écriture vers la gauche

Selon la graphologie, cette inclination pourrait indiquer du ressentiment, de l’hostilité ou de la difficulté à se réjouir des réalisations des autres. D’ailleurs, une personne envieuse a tendance à se sentir mal à l’aise ou à ressentir du ressentiment envers les réalisations des autres. Ce qui se reflète donc dans l’inclinaison vers la gauche de son écriture.

Le troisième détail se trouve dans les petits détails cachés dans l’écriture

Ceux qui ne placent pas de tildes ou ne ferment pas complètement les lettres pourraient montrer un drapeau rouge. D'après la graphologie, ces envieux ont du mal à exprimer ouvertement leurs sentiments. Ainsi, ils les cachent donc sous une apparence de superficialité et de présomption. En effet, le manque d'attention à ces détails écrits peut révéler une personnalité envieuse qui préfère cacher ses vrais sentiments.

Bien que la graphologie puisse fournir des indices sur la personnalité d’une personne, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un domaine controversé. D’ailleurs, il n’a pas de fondement scientifique solide. Ainsi, ces interprétations sont générales et peuvent varier selon le contexte et les caractéristiques individuelles de chacun. Il est donc recommandé de consulter un expert en graphologie pour obtenir une analyse de personnalité plus précise et complète.

Conclusion :

La graphologie peut être un outil intéressant pour identifier les traits de personnalité, dont la tendance à l’envie. La pression d’écriture, l’inclinaison à gauche et les détails cachés peuvent donc révéler des aspects d’une personnalité envieuse. Cependant, il est important de se rappeler que la graphologie n’est pas une science exacte. Apparemment, vous devriez prendre en compte d’autres facteurs avant de tirer des conclusions définitives sur quelqu’un.