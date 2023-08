© Feng Shui : c'est la plante qu'il faut avoir chez soi pour éviter les malheurs

C’est une nouvelle saison de l’année ! L’été est arrivé pour soigner les bilans énergétiques. Et en cette période, les astuces Feng Shui sont idéales pour votre intérieur. Évitez les malheurs en rehaussant des zones spécifiques avec des éléments de la nature. Vous ne devriez avoir que cette plante !

Feng Shui : Êtes-vous un aimant à malheur ?

La plante Feng Shui est un véritable réservoir d’énergie,. Elle sert à compenser par une énergie positive et à donner de l’harmonie à la maison où elle est placée. Cette dernière purifie d’ailleurs l’air de telle manière qu’elle apporte chaleur, prospérité et santé aux environnements.

C’est l’une des recommandations les plus simples du Feng Shui pour que la chance commence à entrer dans chacune des pièces de votre maison. Découvrez la plante qui peut apporter l’harmonie.

Quelle est la plante qu’il faut à tout prix avoir dans la maison ?

La plante d'intérieur qui ne peut pas manquer dans la maison est le bambou chanceux. Il est capable d'attirer la fortune dans le Feng Shui. Même le nombre de tiges dont il dispose peut vous donner des effets positifs. La meilleure combinaison est sans aucun doute celle de trois tiges. Chacun signifie alors : bonheur, santé et longue vie.

Pour rendre ses effets plus importants, vous pouvez le positionner au nord-est du salon. Cela vous permet d’activer vos finances. Vous souhaitez renforcer le domaine de la santé et de la famille ? Placez donc la plante Feng-Shui dans l’est de la pièce. Cela attirera alors la prospérité à toute votre famille.

Feng-Shui : Quelles plantes sont bonnes pour la protection de la maison?

Pour le Feng Shui, la plante Potus est traditionnelle pour protéger votre maison des mauvaises énergies. Si des malheurs sont déjà entrés chez vous, l’idéal est donc de commencer à nettoyer. Vous entretiendrez la santé de ses feuilles, revitalisez n’importe quel recoin. Transformez alors la négativité dans l’environnement, si vous le gardez élagué.

La Ruda est un élément d’extérieur que vous pouvez placer sur les balcons, les fenêtres ou les portes d’entrée. Il ne laisse pas entrer le négatif dans votre maison. Cette plante le filtre alors jusqu’à ce qu’il purifie l’air. S’il s’assèche, cela signifie qu’il a absorbé toutes les mauvaises énergies.

Enfin, la Sanseviera est une plante d’extérieur de Feng-Shui capable d’éloigner les commérages. Elle agit donc comme un répulsif des mauvais esprits, des commérages et des insultes.

Quelle plante signifie protection ?

Les plantes d'extérieur servent de barrière protectrice. Elles repoussent et filtrent d'ailleurs le Sha Chi (énergie négative), de sorte que presque tout le monde peut vous aider à protéger votre environnement. Ils peuvent également éliminer les sons extérieurs, la pollution et la lumière excessive qui peuvent vous nuire.