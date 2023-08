© Est-il jaloux de vous parce qu'il vous aime ? Des experts alertent sur les risques de cette confusion

La violence à l’égard des femmes et les féminicides figurent parmi les problèmes les plus graves des sociétés actuelles. Parmi les facteurs d’alerte figurent les coutumes, surtout celles qui s’ancrent dans la culture. En effet, elles peuvent constituer des points d’alarme concernant une relation susceptible de déboucher sur une agression. D’autant plus que les conjoints jaloux peuvent faire des gestes totalement inattendus.

L’organisation Cruces x Rosas se consacre à aider les femmes qui subissent des relations violentes venant de maris jaloux. Elle les aide à s’en sortir, et mène une enquête auprès d’un millier de personnes ayant vécu ce type d’expérience. Visiblement, les résultats sont dévastateurs.

Malgré leur passé de violence, 96 % des femmes interrogées ont déclaré se sentir aimées. En outre, 74 % ont dit s’être engagées dans ces relations en raison de gestes considérés comme romantiques par leur partenaire jaloux.

« Ces données nous plongent dans l'un des mythes de l'amour romantique », déclare l'experte. Il s'agit de « la souffrance devient une exigence pour aimer » et bien sûr, d'avoir un retour positif. Elle continue en disant : « Bien que nous reconnaissions que les relations ne sont pas parfaites et qu'il est normal d'être confronté à des défis. Il y a une limite où les problèmes se transforment en violence verbale, jalousie, coups et autres formes de violence ». Des propos que Camila Trombert, directrice de Cruces x Rosas, tient à relayer à propos des partenaires jaloux.

L’idéalisation est-elle de l’amour ?

Pour l’experte, l’un des principaux risques de ce type de relation est l’idéalisation du partenaire jaloux. Celle-ci conduit à justifier des actions telles que la jalousie ou l’agression verbale et physique. Et ce, en les confondant avec des expressions d’amour, alors qu’il s’agit en réalité d’expressions de violence.

« L’amour romantique et ses actions appartiennent à un monde idéalisé qui semble disposer d’un filtre rose empêchant de considérer ce qui n’est pas de l’amour comme un comportement violent : 87 % des victimes ont eu du mal à identifier que ce qu’elles vivaient était de la violence et 17,4 % des femmes n’ont pas réalisé la situation dans laquelle elles se trouvaient jusqu’à ce qu’elles atteignent des niveaux extrêmes d’anxiété, de dépression, de tentatives de suicide ou de toxicomanie », explique l’association.

Un bon moyen d’éviter ce type de risque est de maintenir une attitude réaliste dans les relations. Et ce, en plus de remettre en question les attentes personnelles et celles du partenaire jaloux en termes de relation.

« Une bonne première étape consiste à s’interroger sur l’origine de notre idée de ce qu’est ou n’est pas l’amour au sein d’un couple ; il est essentiel que la société comprenne que cet amour n’est pas violent. Promouvoir des relations fondées sur le respect, l’équité et l’empathie est le moyen de construire un avenir sans violence fondée sur le genre », conclut Mme Trombert.