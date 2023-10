Croyez-vous au polyamour ? 5 signes du zodiaque qui peuvent aimer plus d’une personne

L’amour est toujours quelque chose de très subjectif. En effet, chacun a une façon différente de le voir, de l’interpréter et de l’exprimer. C’est pour cette raison que les idées sur ce sujet deviennent si diverses. Et cela, au point d’être considérées, dans certains cas, comme quelque chose de très étrange. Un exemple de ceci est le populaire polyamour venant de ces signes du zodiaque.

Il s’agit d’une situation dans laquelle une même personne peut établir un lien romantique avec plusieurs personnes en même temps. Elle considère que l’amour est quelque chose qui ne doit pas être nié et que des sentiments pour différentes personnes peuvent être développés. Ces êtres n’ont généralement aucun problème à partager leurs partenaires.

Précisément, les signes du zodiaque les plus ouverts sont les plus susceptibles de mettre en pratique le polyamour. Ils peuvent comprendre et se mettre à la place de la personne qui le fait. Nous vous disons qui ils sont :

Signe du zodiaque: Sagittaire

Ces personnes sont tellement pleines d'amour qu'elles ressentent le besoin de le donner sans aucune limite. Voilà pourquoi elles ont parfois plus de 3 relations en même temps. De plus, elles n'essaient pas de le cacher. Il est également normal que ces signes du zodiaque figurent sur cette liste. En effet, ils figurent parmi les plus ouverts d'esprit.

Verseau

Les Verseaux s’ennuient de la monotonie, et bien qu’ils s’attachent facilement à une personne, ils ne peuvent pas se concentrer uniquement sur elle car ils se désintéressent facilement. De plus, dans leur recherche de l’amour, personne n’est capable de satisfaire complètement leurs désirs, leurs attentes ou leurs besoins. Contrairement au Sagittaire, ces signes du zodiaque ne peuvent pas toujours être sincères.

Lion

Les personnes nées sous l’influence du Lion peuvent être des êtres très insatiables. Ce qui se reflète sur le plan sentimental, où elles ne se sentent jamais complètement satisfaites. Malgré l’affection inconditionnelle qu’elles reçoivent, elles pensent qu’elles peuvent toujours en recevoir davantage, et si c’est d’une autre personne, tant mieux, car la versatilité est beaucoup plus attrayante pour ces signes du zodiaque.

Scorpion

Ce signe du zodiaque aime mettre son esprit en jeu pour expérimenter sa créativité et ses plus grands fantasmes, et c’est ce qui lui donne le pouvoir d’être avec plus d’une personne à la fois, probablement pas dans le cadre d’une relation sérieuse, mais comme une aventure attrayante. De plus, ils n’ont pas la volonté de refuser quelqu’un qui flirte avec eux.

Signe du zodiaque: Bélier

Enfin, il y a les Béliers, que l’on peut définir comme les séducteurs des signes du zodiaque. Effectivement, ils savent qu’ils ont les caractéristiques parfaites pour le faire. Leur instinct naturel les pousse à toujours chercher quelqu’un à éblouir, et s’ils reçoivent de l’attention en retour, ils ne manqueront pas l’occasion.