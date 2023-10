© Quelles couleurs de vêtements porter pour attirer la chance, en fonction de votre date de naissance ?

La croyance en la numérologie a perduré à travers les siècles, suggérant que les nombres peuvent révéler des aspects cachés de notre vie et de nos relations avec le monde spirituel. Outre son application à la divination et à la connaissance de soi, la numérologie influence également la manière dont nous pouvons attirer la chance et la fortune par la couleur de nos vêtements.

Pour le savoir, écrivez alors votre année, votre mois et votre jour de naissance sous forme de chiffres. Par exemple, si vous êtes né le 18 juillet 1977, vous écrirez 7 (pour juillet), 18, 1977. Additionnez tous les chiffres de votre date de naissance : jour, mois et année. Utilisez tous les chiffres de l’année, et pas seulement les deux derniers. Dans notre exemple, nous additionnons donc 7 plus 18, plus 1 977 pour un total de 2002. Additionnez les chiffres du nombre que vous venez d’obtenir. Dans notre exemple, vous ajoutez 2 plus 0, plus 0 et plus 2, ce qui donne un total de 4. Cela signifie que votre numéro de chemin de vie est 4.

Si vous connaissez votre nombre associé à votre date de naissance, vous pouvez alors choisir la bonne couleur pour renforcer les énergies positives et attirer la chance.

Voici un guide des couleurs à porter en fonction de votre nombre attirer la chance:

Numéro 1 : À lire Quel est le signe du zodiaque le plus ambitieux et le plus perfide ? Les astrologues répondent

Jaune, or et brun. Ces teintes attirent l’énergie, l’abondance, la richesse, mais également le pouvoir. Si vous voulez vous démarquer et diriger avec force la chance, ces couleurs sont alors votre choix idéal.

Numéro 2 :

Le vert. Cette couleur vous apportera de l’énergie et des avantages associés à l’harmonie et à l’équilibre. Utilisez-la pour cultiver la stabilité dans votre vie et attirer plus de chance.

Numéro 3 :

Le safran, le jaune, le rose vif, le chocolat et le violet clair. Cette gamme de couleurs vous aidera à développer les aspects positifs et attrayants de votre personnalité. À lire Ces signes auront équilibre et réflexion la 3ème semaine d’octobre, selon l’astrologie

Numéro 4 :

Le bleu. En plus du rouge et du safran, le bleu vous apportera des bienfaits liés au calme, à la sécurité et surtout à la chance.

Numéro 5 :

Le blanc, le marron et le kaki. Optez pour ces teintes claires pour apporter pureté, polyvalence, mais aussi élégance à votre apparence.

Numéro 6 :

Les nuances de bleu, du plus clair au plus foncé et le bleu clair. Ces couleurs sont associées à la tranquillité et à la sérénité que vous souhaitez dégager, en plus de la chance.

Numéro 7 :

Blanc, vert clair, jaune, rouge clair et brun blanc. Ces couleurs claires vous relient notamment à la spiritualité et à l’harmonie.

Numéro 8 :

Le noir. Ajoutez de l’élégance et de la sophistication à votre aura grâce à la puissance de cette couleur.

Numéro 9 :

Le rouge, le rose, le magenta, le vin et la grenade. Ces teintes vous aideront à attirer la chance et d’autres avantages liés à la prospérité.

N’oubliez pas qu’au-delà des superstitions, porter les bonnes couleurs peut influencer positivement votre humeur et la façon dont les autres vous perçoivent, alors choisissez judicieusement vos vêtements et attirez la fortune dans votre vie !