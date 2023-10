© Quel est le signe du zodiaque le plus malheureux ? La réponse des astrologues

Il y a un signe du zodiaque qui est toujours triste et dont l'attitude pessimiste en fait le plus malheureux de tous. Quel est ce signe ?

Il est bien connu que la joie est un sentiment éphémère et fugace ; cependant, dans l’astrologie occidentale, il existe un signe qui éprouve de la joie pour rien, c’est pourquoi il est considéré comme le signe du zodiaque le plus malheureux.

Nous avons tous des moments de chance, d’inspiration et de joie, mais il y a un signe qui ne montre jamais une once de bonheur. Sa vie semble triste et vide, et il préfère même s’éloigner de ceux qui l’aiment, car il trouve un côté négatif à tout. Son attitude pessimiste fait alors de lui le signe le plus malheureux de l’horoscope.

Quel est le signe du zodiaque le plus malheureux ?

Selon l’astrologie, le Cancer est le signe du zodiaque le plus malheureux. Il est toujours triste et insatisfait de ce qui se passe autour de lui, et son attitude négative se fait toujours remarquer.

Ce signe émerge d’une constellation imprégnée de tristesse et de mélancolie. Son tempérament et son émotivité en font alors le signe le plus susceptible de passer sa vie plongé dans le malheur.

Quels sont les signes les plus tristes ?

Comme nous l’avons dit plus haut, le Cancer est en tête de la liste des signes du zodiaque les plus malheureux, mais il n’est pas le seul, puisqu’elle comprend également des signes tels que :

Capricorne – Vous n’êtes pas enthousiaste.

Scorpion – Il est pessimiste et critique.

Vierge – Tout l’inquiète.

Poisson – Il se plaint toujours de tout et joue constamment les victimes.

À quoi ressemblent les personnes malheureuses ?

Il existe de nombreuses façons d’identifier une personne malheureuse, mais les signes du zodiaque les plus courants sont les suivants :

Elle est toujours triste et découragée.

Elle se désintéresse de ce qu’elle aimait auparavant.

De plus, elle s’isole des autres.

Elle a du mal à dormir.

Elle est fatiguée et manque d'énergie.