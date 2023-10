© Ils vivent avec des cornes ! Les 4 signes du zodiaque qui subissent le plus d'infidélités

On parle beaucoup de ceux qui ont tendance à être souvent infidèles, en mentionnant l’influence des astres dans ce type d’actions en raison de leur type de personnalité. Cependant, on parle peu des signes du zodiaque qui sont victimes de ces manifestations de déloyauté. En particulier ceux qui doivent faire face à ces situations encore et encore.

Les étoiles interviennent également dans ce cas. En effet, il existe différentes raisons pour lesquelles une personne est plus susceptible d’attirer ce type de partenaires qui ne sont pas capables de maintenir un engagement et de respecter une relation. Précisément, ce sont ceux qui appartiennent à 4 signes du zodiaque spécifiques qui ont tendance à toujours avoir leurs « cornes », comme on l’appelle communément.

Ce sont les signes du Poissons, le Taureau, le Cancer et la Balance, qui deviennent très vulnérables en amour. Ils subissent de nombreuses déceptions par les aventures que peut avoir l’autre. Souvent sans pouvoir s’en rendre compte à temps. Probablement pour avoir été trop confiants. Ou pour être tombés amoureux trop vite, parmi beaucoup d’autres raisons que nous expliquons ci-dessous.

Signe du Poissons

Pour ceux qui appartiennent à ces signes, toutes les personnes qui les approchent ont de bonnes intentions. Et ils ne sont pas capables de reconnaître celles qui sont déloyales. C'est pour cette raison que, trop émotifs, ils finissent toujours par être très ouverts sur leurs sentiments.

Ce dont les autres profitent, et cela démontre leur disposition à initier une relation sentimentale dans laquelle ils mettront tous leurs efforts. Sans se soucier s’ils ne reçoivent pas la même chose.

Taureau

La première erreur des personnes nées sous l’influence du Taureau est d’être trop confiantes. Ces signes du zodiaque pensent que le sentiment, le respect et la loyauté sont réciproques, jusqu’à ce qu’elles réalisent le contraire.

Cependant, la deuxième erreur survient pour leur patienc et les sentiments très forts pour leur partenaire. Elles sont prêtes à pardonner les fameux « cornes », sans imaginer qu’elles puissent revivre la même situation. Ils n’agissent que lorsqu’ils n’en peuvent plus. Et cela peut prendre beaucoup de temps.

Cancer

Ce sont les signes qui subissent le plus de trahisons tout au long de sa vie. Beaucoup de gens profitent de la lumière qui rayonne toujours et de la façon dont ils se donnent à une relation. Et ce parce que les Cancer le font aveuglément et en donnant tout d’eux-mêmes. Souvent, ils peuvent finir par s’y habituer et se faire une fausse idée de l’amour. En croyant que s’ils aiment quelqu’un, ils doivent souffrir aussi.

Signe du Balance

Bien que votre partenaire puisse être très évident et donner de nombreux signes d'infidélité, une Balance ne sera probablement pas en mesure d'identifier ces signes avant-coureurs. En effet, elle idéalise tellement sa relation et la personne qu'elle a à ses côtés qu'elle ne peut voir que ses qualités et ses aspects positifs.

Même si, dans de nombreux cas, ils n’existent même pas. Cette innocence et cette douceur peuvent toujours jouer en leur défaveur.