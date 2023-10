© Horoscope chinois : quels sont les signes les plus intolérants ? Voici la réponse

Tant dans le zodiaque que dans l’astrologie chinoise, chaque personne a une personnalité particulière. Cela en fonction du signe auquel elle appartient dans l’horoscope. C’est pourquoi on constate que les personnes qui ont des dates de naissance similaires ont des similitudes dans certaines attitudes ou comportements.

Mais il ne s’agit pas seulement des qualités ou des capacités que ces individus peuvent avoir. L’horoscope parle aussi des faiblesses ou même des défauts qui font également partie de leur être, et qui permettent de les différencier des autres.

Nous allons vous dire quels sont ceux qui composent cette liste des signes les plus intolérants de l’horoscope chinois :

Tigre. (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Le fait que cet animal soit parmi les plus intolérants ne signifie pas qu’il soit toujours ainsi. Mais cela pourrait être un petit obstacle, car ils ont un caractère très fort et perdent leur patience très facilement selon l’horoscope.

En général, les Tigres sont très affectueux, chaleureux et captivants avec les personnes qu'ils aiment selon l'horoscope. Mais ils sont très durs avec ceux qui les entourent lorsqu'ils n'aiment pas quelque chose. En fait, ils peuvent être très autoritaires et parfois contrôlants, perdant leur sang-froid lorsque les autres ne répondent pas à leurs attentes.

Rat. (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Les incroyables qualités ou capacités du Rat, telles que l’esprit et la créativité, sont parfois éclipsées par les caractéristiques sombres de son tempérament. Ces derniers découlent de sa mauvaise humeur selon l’horoscope. Il devient très intolérant lorsque son humeur est au plus bas ou que ses nerfs sont à vif. Et c’est à ce moment-là qu’il devient agressif.

Bœuf. (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Le dernier animal de la liste des plus intolérants est le Bœuf. Les personnes appartenant à ce signe de l’horoscope sont admirées pour de nombreuses raisons. Cela inclut notamment leur capacité à donner des conseils. Mais il y aussi leur façon d’affronter et de surmonter l’adversité, leur sens des responsabilités ou leur grande détermination. Mais elles ont aussi un côté sombre !

Leur instinct protecteur conduit les Bœufs à être très stricts avec les personnes qu’ils aiment. Et ils ne supportent pas qu’elles s’écartent du chemin qu’ils considèrent comme correct selon l’horoscope. C’est aussi un animal très rancunier. Leur intolérance atteint son paroxysme avec les personnes qui leur ont fait quelque chose, ainsi qu’avec celles qui essaient de les contredire. Et ils peuvent avoir des accès de rage incontrôlables !