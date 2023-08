© Vénus rétrograde : que signifie-t-elle et comment affecte-t-elle les signes ? Voici la réponse

L'horoscope invite ces signes à ne pas paniquer et à se concentrer sur l'analyse de leurs relations interpersonnelles.

L’une des saisons les plus redoutées par de nombreux signes est arrivée. Vénus rétrograde, une période de l’année où la planète Vénus semble se déplacer à l’envers dans son orbite autour du Soleil. Néanmoins, il s’agit uniquement du point de vue de la Terre.

Selon les experts du portail Ohlala, pendant cette période, cette planète peut avoir une influence majeure sur notre vie. Cela inclut notamment ce qui concerne les relations, l’amour et la beauté de certains signes.

« La rétrogradation de Vénus est l’occasion de revoir les enjeux de Vénus. C’est-à-dire les relations (de toutes sortes), la valeur que nous nous donnons, le lien avec l’argent, l’espace que nous accordons au plaisir, la jalousie, la compétition et la comparaison », disent-ils.

Dans le domaine astrologique, il estime que Vénus rétrograde peut entraîner des retards ou des problèmes dans les relations. Cela, principalement dans les relations sentimentales. Mais ce n’est pas le moment de paniquer. En effet, c’est une période idéale pour réfléchir à nos relations et à nos modes de comportement en amour et en romance. À lire Ces 4 signes du zodiaque brilleront et seront sous les feux de la rampe au mois d’août

Vénus est entrée dans la constellation du Lion au début du mois d’août et a commencé à rétrograder le 23 juillet. Un événement qui culminera le 3 septembre.

Quels signes seront les plus affectés ?

Cette période affectera certains signes plus que d’autres, notamment ceux dont le thème natal est lié aux signes du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau. Effectivement, ils ressentiront leurs émotions plus intensément et leurs relations amoureuses seront en jeu.

Ces signes entreront dans une phase d’introspection et de réflexion . Ce qui leur permettra de se débarrasser de leur peur du qu’en-dira-t-on. Ils pourront également laisser libre cours à leurs projets les plus intimes. Ceux dans lesquels ils mettront tout leur cœur et leur passion.

Cette période de conjonction invite les signes à prendre des risques et à exprimer ce qu’ils ressentent. Et ce, même si c’est politiquement incorrect. La prudence est toutefois de mise, car l’impulsivité ne fait pas de bien.

En revanche, si vous vous sentez coincé dans votre relation, la saison de Vénus rétrograde est idéale. Elle permet de changer ce qui ne vous rend plus heureux afin de rechercher de nouvelles opportunités. C’est également une période idéale pour sortir de l’armoire ou s’échapper des cages émotionnelles venant de certains signes. À lire Horoscope : La chance sera au rendez-vous pour ces signes en août grâce au quart de lune décroissant

« Ces cages peuvent être culturelles, familiales ou le produit de notre histoire de vie. Je fais référence aux modèles hégémoniques de beauté, aux mandats familiaux sur la façon dont nous devons nous comporter ou sur les choses que nous devons aimer, ou aux événements traumatisants de notre biographie qui ne nous permettent pas de nous épanouir pleinement. Je ne crois pas que le passage de Vénus résoudra le problème, mais je crois que les passages fonctionnent comme des horloges sur des plans subtils et que les humains cosmiques que nous sommes entrent en contact avec différents endroits de notre champ énergétique », expliquent les experts.