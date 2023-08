© Horoscope : La chance sera au rendez-vous pour ces signes en août grâce au quart de lune décroissant

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Le mois d’août est déjà entré dans sa deuxième semaine. Elle sera marquée par le quart de lune décroissant du mercredi 9, qui sera positionné dans la constellation du Taureau. Elle portera chance précisément à ce signe de l’horoscope. Mais aussi aux Gémeaux, à la Vierge, au Scorpion et au Sagittaire.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Bien que vous ayez un peu plus de responsabilités, vous vous sentirez à l’aise. Le stress mental ne sera pas présent ces jours-ci, car vous avez appris à déléguer des fonctions. Non seulement vous aurez l’avantage de terminer les activités plus tôt, mais vous vous sentirez également beaucoup plus proche de vos collègues et de votre famille. Et vous pourrez profiter d’une activité spéciale planifiée longtemps à l’avance selon l’horoscope.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Un rêve va enfin se réaliser pour vous selon l’horoscope. Fini les jours sombres de larmes et de sacrifices sans résultats positifs ! Avant la fin du mois, vous scellerez un accord avec un homme spécial qui vous ouvrira la porte à un nouveau chemin plein de joie. Bien sûr, vous devrez faire quelques changements importants dans votre style de vie, en signe de gratitude envers l’univers pour la faveur accordée.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Il y a de très bonnes idées à venir que vous pourrez monnayer selon l’horoscope. Ce qui vous donnera de la notoriété auprès d’un groupe de personnes qui sont dans la même situation que vous. Consultez votre cercle intime sur ce que vous avez en tête, car ils vous aideront à peaufiner cette proposition et à la protéger contre les échecs. Ils vous donneront leur avis d’un autre point de vue. Essayez de profiter de la deuxième moitié du mois d’août pour déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter et ce dont vous avez besoin pour cela.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous êtes dans une période faste au niveau de vos finances selon l'horoscope. Ce qui vous permet d'atteindre certains objectifs. Mais ne vous laissez pas aveugler et faites très bien vos comptes pour ne pas vous retrouver à zéro. Vous pourrez aider une femme de votre famille, qui pourrait vous aider à multiplier cet argent, tout en l'aidant. D'autant qu'il semble qu'elle ne puisse pas travailler pour des raisons de force majeure. Achetez ce dont vous avez besoin et investissez le reste. Vous verrez que d'ici la fin de l'année, vous aurez de très bons revenus.

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Vous vous débarrasserez d’un grand poids émotionnel selon l’horoscope. Vous mettrez enfin des limites à cette personne qui, bien que vous l’aimiez, vous savez qu’il est temps de la laisser partir pour que vous puissiez aussi être heureux. Mais surtout pour qu’elle soit calme. Si c’est vraiment pour vous, c’est le destin lui-même qui vous réunira à nouveau. Vous êtes serein, il n’y a pas de regrets. Pas de pensées qui viennent gâcher votre équilibre, que vous avez enfin trouvé. Pour prendre cette décision, il fallait se mettre en ordre de marche.