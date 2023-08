© Horoscope : La Lune décroissante arrive pour apporter fortune et paix ce week-end

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Pour ce weekend, l’horoscope réserve quelque chose pour les signes du zodiaque. Découvrez les détails dans cet article !

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Ce week-end sera décisif pour entamer une nouvelle étape de votre vie selon l’horoscope. Ce, car vous vous sentirez beaucoup plus confiant et, bien que vous ne soyez pas comme vous le souhaitez. Vous disposez d’une bonne base pour commencer à travailler vers les objectifs à long terme que vous souhaitez atteindre.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

L’intrigue d’un film « insignifiant » vous suffira pour évacuer enfin toutes ces émotions que vous aviez en travers de la gorge. Laissez-les sortir, pleurer et les exprimer ne vous rend pas plus vulnérable. Trouvez la personne en qui vous avez le plus confiance et dites-lui vos frustrations. Selon l’horoscope, cela vous apportera donc beaucoup de paix.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Des pactes très productifs sont scellés, dans lesquels un homme d’âge mûr vous permettra de bénéficier de certains avantages à l’avance. Ce qui vous rendra beaucoup plus à l’aise dans divers domaines. Vous aurez le soutien d’une personne importante.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Du 21 juin au 22 juillet

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Votre partenaire et vous parlerez en toute sincérité et il serait préférable que vous écoutiez attentivement ce qu’il/elle dit. Ne voyez pas comme un acte d’égoïsme ou de caprice ce qu’il/elle vous demandera. Il/elle veut seulement que vous le compreniez davantage parce qu’il/elle veut aussi avoir son espace et son temps. Et cela ne veut pas dire qu’il/elle va vous trahir.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous encouragerez une femme à croire davantage en elle et en ses capacités. La soutenir vous comblera de joie et encore plus lorsque vous verrez son évolution. Elle entendra vos paroles et ce sera gratifiant pour vous. Selon l’horoscope, ne cessez pas d’être là pour elle. Ce, jusqu’à ce que vous voyiez qu’elle peut suivre sa propre voie. Vous êtes très important dans sa vie.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Ce que dit l’horoscope, le cosmos et le créateur entendront vos appels et cette personne qui vous dérange quittera votre vie. Et il aura un avenir aussi bon que le vôtre, parce que vous l’avez demandé à l’univers. La bonté de votre cœur sera récompensée par une foule de bonnes nouvelles.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Le moment est venu de faire un grand ménage dans votre maison et de l’organiser. Vous sentirez immédiatement les énergies changer pour le mieux, l’atmosphère sera plus « légère« . Si vous déménagez, essayez d’emporter tout ce qui est propre et organisé avec vous afin de ne pas contaminer le nouvel espace.

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Vous passerez une journée très agréable en vous remémorant les aspects positifs de votre passé. Vous vous souviendrez des épisodes où vous étiez très heureux selon l’horoscope. Il est donc clair qu’ils ne reviendront pas de la même manière. Car vous êtes en train de créer de nouveaux souvenirs du même type, mais avec des protagonistes différents.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Vous savez que vous avez du potentiel, que vous faites très bien les choses, mais vous avez du mal à croire en vous. Et c’est la raison pour laquelle vous ne voyez pas le visage de la réussite. Débarrassez-vous de la peur et donnez la priorité à la raison dans votre vie. Vous avez une armée de personnes qui vous soutiennent.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Parler de vos peurs et de vos insécurités sera la clé pour que les choses se passent bien au travail. On vous comprendra parfaitement, mais vous devrez vous exprimer pour éviter les malentendus. Vous êtes excellent, mais tous les débuts sont difficiles.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Selon l’horoscope, vous sentirez enfin que tous les efforts que vous avez faits pendant toutes ces années ou tous ces mois en valaient la peine et les larmes. Vous vous reposerez, vous sentirez que les opportunités vont pleuvoir sur vous. Même si pour cela vous devrez quitter la maison et faire d’autres sacrifices.