© Découvrez le nom de votre ange gardien, si votre date de naissance est en août

Les anges gardiens, êtres célestes et spirituels, descendent pour assurer la protection et la guidance de chaque individu. Cela, sur son chemin de vie terrestre et spirituel. Si vous êtes né au mois d’août, découvrez le nom de votre ange gardien. Il vous accompagne dans ce voyage et, par ailleurs, apprenez le rôle important qu’il joue dans votre existence. Ces êtres divins veillent à notre sécurité et à notre bien-être. Ils nous guident de leur lumière et de leur amour à chacun de nos pas. Aussi, ils nous ont été conférés en fonction de notre date de naissance.

Votre ange gardien selon votre date de naissance au mois d’août

Du 29 juillet au 2 août : YERATHEL

L’ange gardien qui influence les personnes nées dans les premiers jours du mois d’août est Yerathel. Ceux qui reçoivent ses conseils sont alors des personnes intelligentes, équilibrées et matures. Bien qu’elles se sentent parfois vulnérables, elles ont une force intérieure puissante pour combattre la négativité. Leur introspection et leur lucidité leur permettent d’atteindre le succès et la célébrité. Ils sont bénis par des démonstrations d’affection qui éclairent leur chemin. Les enfants célestes de Yerathel vivent une vie claire et joyeuse, car leur amour inonde leur cœur. Pour recevoir ses dons, il suffit de les demander sincèrement et de s’ouvrir à sa protection affectueuse.

3 au 7 août : SEHEIAH

Associé à la prudence et à la sagesse, l’ange gardien Seheiah donne à ses protégés un esprit vif et perspicace. Les personnes influencées par cet ange reçoivent des idées soudaines qui les aident à résoudre les conflits et ont souvent une capacité étonnante à prévoir ce qui va se passer. Comme un chat, elles retombent toujours sur leurs pattes face à l’adversité. Leur intuition est exceptionnellement développée, en particulier le sixième sens, qui leur permet de percevoir au-delà du visible. Cependant, pour atteindre leur plein potentiel, ils doivent apprendre à partager et à comprendre que tout ce qu’ils reçoivent est pour le bénéfice de la collectivité.

8 au 13 août : REYEL

L'ange gardien Reyel apporte des cadeaux particuliers à ceux qui s'adonnent à l'art de la méditation. Sous sa protection, ils luttent contre les fausses connaissances et développent un sens profond de l'introspection. Cette capacité leur permet de discerner le bien et le mal. Ils doivent cependant veiller à ne pas être trop durs avec leur entourage, car tout le monde ne peut pas atteindre l'illumination dans cette vie. Reyel accueille comme fils ceux qui ont appris à maîtriser leur vanité et à vivre avec humilité et compassion.

14 au 18 août : OMAEL

Omael, en tant qu’ange gardien, donne la maîtrise de ses propres capacités et donne de l’assurance sans être pédant. Ses protégés aiment toutes les créatures et se caractérisent par leur piété et leur honnêteté. Ils ne sont pas affectés par l’envie, l’impatience ou la fatigue, ils sont toujours de bonne humeur et sont prêts à aider avec un geste aimable. Pour eux, les bonnes actions sont comme les meilleures vitamines et ils trouvent leur satisfaction dans le service et la générosité envers les autres.

Du 19 au 23 août : LECABEL

La domination de cet ange gardien, connu pour accorder le courage, la force physique et la fortune, profite surtout à ceux qui cherchent à exceller dans les compétitions sportives, les bras de fer et tous les concours qui exigent de faire preuve de supériorité physique. Toutefois, cette influence ne conduit pas à une nature sauvage, mais permet de maîtriser les instincts et de résoudre les conflits sans recourir à la brutalité. En outre, les personnes placées sous la protection de cet ange ont un intérêt particulier pour l’archéologie, l’histoire et tout ce qui permet de connaître le passé.

Du 24 au 28 août : VASARIAH

Les dons de la domination de l’ange gardien Vasariah vous permettent de profiter des plaisirs et des délices de la vie, tels que les gourmandises, les voyages aventureux, les rencontres amicales et l’amour passionné. Bien qu’ils paraissent modestes et méthodiques en apparence, ils possèdent au fond d’eux-mêmes la capacité de se transformer en êtres extraordinaires lorsqu’ils s’accordent avec les « puissances du ciel ». Cependant, pour réaliser ce potentiel, il est important que vous gardiez secrète la source de votre pouvoir.

Du 29 août au 2 septembre : YEHUIAH

Il est essentiel d’avoir un cœur pur et de traduire les bons sentiments en actions positives si vous êtes sous la protection de cet ange gardien. En retour, vous gagnez en confiance, vous développez vos facultés mentales et vous progressez vers vos objectifs. Ces dons permettent de se faire de nouveaux amis et de nouer de nouvelles relations. Ce qui conduit à une meilleure position sociale. En outre, on découvre une certaine souplesse chez ces personnes qui sont agréables. Et elles deviennent alors le centre d’attention lors des réunions.