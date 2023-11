© Voici les 5 signes du zodiaque les plus intelligents, découvrez si le vôtre fait partie de la liste ?

L’astrologie est considérée comme la discipline qui permet de comprendre, d’appréhender et de canaliser les liens qui existent entre les signes du zodiaque et les astres. Les techniques ancestrales sur lesquelles les astrologues fondent leur travail reposent sur les siècles d’observation du ciel. Cela inclut aussi l’interprétation qu’ils ont donnée aux éclipses, aux comètes et à la position des étoiles et des planètes dans la voûte céleste.

Du Bélier aux Poissons, le ciel a été divisé en douze parties égales. Cela, afin que tous les signes du zodiaque vivent ensemble dans l’harmonie et la complémentarité, de manière à ce qu’aucune énergie ne l’emporte sur l’autre.

Dans le thème natal, document de base pour connaître le lien entre une personne et l’univers, les astrologues examinent chacune des composantes. Cela va des signes solaires et lunaires à l’ascendant et aux maisons, qui sont toutes importantes pour obtenir une lecture précise.

En plus de cette ressource, les astrologues ont attribué des conditions et des comportements humains à chaque signe du zodiaque. Cela, afin que les gens se sentent spéciaux en sachant que leur signe contient l'une ou l'autre caractéristique.

L’intelligence comme force des cinq signes du zodiaque

Bien qu’il existe différents types d’intelligence, l’astrologie sait que chaque signe du zodiaque contient une intelligence distincte. Cependant, cinq signes en particulier réunissent un peu de chaque intelligence émotionnelle, rationnelle, sociale et autre. C’est pourquoi les astrologues ont considéré ces signes du zodiaque comme les plus intelligents (dans l’ordre de la roue) :

Lion :

Le signe du lion est, en astrologie, le signe du zodiaque symbole de la ruse. Leur originalité et leur confiance en soi, ainsi que leur intuition, sont un mélange de qualités. Ce qui en font un signe très performant et intelligent. Les personnes nées sous ce signe font également face à tous les obstacles qui se présentent à elles. Elles sont des battants, analytiques et perfectionnistes.

Vierge :

C’est le signe du zodiaque le plus analytique et le plus critique. Les Vierges sont très méthodiques, ingénieuses, astucieuses et efficaces. Leur capacité de raisonnement est donc supérieure à celle des autres signes. La patience avec laquelle ils travaillent, jusqu’à atteindre leurs objectifs, est l’une des caractéristiques du signe de la vierge. Et la logique l’emportera toujours sur les émotions au moment de prendre une décision. Ils deviennent essentiels, parce que les gens se tournent vers eux lorsqu’ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes.

Balance :

Les personnes nées sous ce signe du zodiaque se distinguent par la diplomatie dont elles font preuve lorsqu’elles sont confrontées à une situation problématique. De même, les Balance sont à la recherche de l’harmonie et de l’équilibre dans n’importe quelle situation. La capacité à résoudre les problèmes est ce qui caractérise ce signe avant tous les autres. Les Balance croient que rien n’est impossible et sont donc souvent d’excellents conseillers pour leur famille et leurs amis.

Verseau :

Pour les astrologues, ce signe du zodiaque représente parfaitement l'intelligence créative. Ils sont imaginatifs, très débrouillards et libres, de sorte que la créativité est l'une des principales caractéristiques des personnes nées sous ce signe. Ils sont également tolérants, sans préjugés et très à l'écoute des autres. Les Verseaux savent ce qu'ils veulent et disposent des outils nécessaires pour l'obtenir.

Signe du zodiaque: Poissons

Le signe du zodiaque du poisson est synonyme d’intelligence émotionnelle. La capacité à comprendre les autres est une qualité très importante pour les Poissons. La composante empathique des personnes nées sous ce signe peut aider ceux qui les approchent à se décharger de leurs angoisses et de leurs soucis, ainsi qu’à obtenir d’eux de bons conseils fondés sur l’amour des autres et la compréhension.