© Horoscope chinois : 3 signes seront chanceux en amour et en argent avec le quart de lune décroissant du mois d'août

Le quart de lune décroissant en Taureau atteint sa plénitude à l’aube. Les signes du Tigre, du Cheval et du Singe verront la fortune. Cette dernière qui est liée à l’argent et à l’amour leur sourira au cours de ces semaines. C’est donc le bon moment pour profiter de toutes les opportunités offertes.

Né en 1938, 1950, 1962, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Amour : Il y a un moment de sincérité pour ces signes. Votre partenaire vous parlera ouvertement de ses sentiments les plus profonds, de ses peurs, de ses frustrations et de tout ce qui lui passe par la tête. C’est quelque chose que vous aimerez beaucoup. D’autant que vous l’attendiez depuis longtemps. Si vous êtes célibataire, vous avez une grande chance de rencontrer un homme qui aura une grande connexion avec une personne très proche de vous et qui vous surprendra.

Argent : Il y a une grande opportunité de rembourser cette dette qui tue le rêve de ces signes. L’argent arrive et vous permet de vous débarrasser de ce tourment. Mais l’aspect rédempteur de cette situation est que vous savez que vous ne pouvez pas retomber dans les griffes des prêteurs. D’ailleurs, ils vous volent toute votre énergie. À lire Ces 5 signes recevront beaucoup d’argent lors de la Lune décroissante d’août 2023

Né dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Amour : Vous vous mettrez à la place d’une personne qui vous est très chère. Et, enfin, ces signes comprendront les raisons qui l’ont obligée à retarder un événement important. Ce sera une grande leçon pour vous car vous réfléchirez à deux fois avant de porter à nouveau un jugement sur quelqu’un. Si vous cherchez un partenaire, la situation ne changera pas. Mais vous aurez un grand soutien de la part de vos amis. L’un d’entre eux a besoin de vous.

Argent : Plusieurs personnes viendront vous proposer des articles dont vous avez besoin et à des prix très abordables. Mais vous devrez garder le nord si vous voulez vraiment profiter de l’événement qui est sur le point de se réaliser. Vous ne pouvez d’ailleurs pas vous permettre de le rater car il en va de votre stabilité économique là où vous vivez. D’autres opportunités se présenteront à ces signes. Ne succombez pas à la tentation.

Né en 1944, 1956, 1968, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amour : ces signes resoudront les problèmes qu’ils ont avec leur partenaire. En effet, les esprits ne sont plus échauffés et, avec un esprit plus froid, vous chercherez une issue bénéfique pour tous les deux. Ni l’un ni l’autre n’aime cette situation et vous allez y remédier très rapidement. Si vous n’avez pas d’âme sœur à vos côtés, il y a un homme très réceptif qui s’intéresse beaucoup à vous. Mais vous ne l’avez pas remarqué. Regardez autour de vous pour voir si vous pouvez l’apercevoir. À lire Horoscope chinois : 5 animaux qui recevront un lot inattendu pour terminer la semaine du 9 août 2023

Argent : Vous serez applaudie pour la qualité de votre travail. Vous recevrez des compliments qui se transformeront en une plus grande liquidité monétaire car vous serez récompensée pour le dévouement que vous avez. De plus, les résultats génèrent de bons dividendes à vos patrons et pour cette raison ils sont très heureux avec vous. Ces signes pourront demander des congés payés ou une augmentation.