© Suivez ce guide de votre ange gardien pour trouver un nouvel emploi si vous êtes Vierge, Poissons ou Capricorne

Ce que votre Ange gardien a à dire aux Vierges, aux Poissons et aux Capricornes. Et ce qui nous aidera à nous améliorer sur le lieu de travail.

Vierge (du 23 août au 22 septembre)

Les Anges gardiens qui abritent et protègent les personnes nées en Vierge sont au nombre de 7. Comme dans la grande majorité des signes du zodiaque. Il s’agit de Lecabel, Vasariah, Yehuiah, Lehahiah, Chavakiah, Menadel et Aniel.

Menadel, qui a sous son manteau protecteur les personnes nées entre le 13 et le 17 septembre, est considéré comme l’Ange gardien du travail. Ainsi que de tout ce qui englobe ce plan (aide, coopération et vocation). C’est pourquoi Menadel nous donnera des signes d’aide pour obtenir un bon travail. Ou pour améliorer notre réalité dans ce sens.

L'ange gardien Yehuiah (qui accompagne les personnes nées entre le 29 août et le 2 septembre) apportera également sa contribution. D'ailleurs, ses vertus sont liées à la bonté, à la droiture et à l'esprit d'équipe. Ainsi, leur force – transmise à ceux qu'ils aiment – favorisera le travail d'équipe et la coordination.

Poissons (du 19 février au 20 mars)

Les Poissons ont également 7 anges gardiens. Il s’agit de Eiael, Habuhiah, Rochel, Jabamiah, Haiaiel, Mumiah et Vehuiah.

Rochel est l’Ange gardien du karma et est le gardien des personnes nées entre le 27 et le 3 mars. Dans son rôle karmique, sa vertu est d’accorder – à plus ou moins long terme. Ce que chacun mérite par rapport à ce qu’il a donné dans sa vie et dans son quotidien. Votre intervention sera indispensable pour améliorer une situation professionnelle défavorable, pour autant qu’elle soit injuste.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier)

Les Anges Gardiens des hommes et des femmes nés en Capricorne, dans l’Horoscope et dans cette combinaison entre Zodiaque et spiritualité, sont Mebahiah, Poyel, Nemamiah, Yeialel, Harahel, Mitzrael et Umabel.

Poyel est l’Ange Gardien protecteur des personnes nées entre le 23 et le 27 décembre. Il est considéré comme l’Ange de la Fortune. De plus, il insuffle et transmet donc le positivisme et la réussite. Sur le plan professionnel, ce soutien sera déterminant pour obtenir un nouveau poste.