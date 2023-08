© Le mois d'août apportera chance, paix et nouveaux projets à 5 signes lorsque le croissant de lune illuminera le ciel

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Le 24 août, la lune entrera dans sa deuxième phase : quatrième croissant de la constellation du Sagittaire, ce qui aura un impact sur les plans des signes du zodiaque : Taureau, Gémeaux, Lion, Sagittaire et Verseau.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Vous rencontrerez des parents très proches qui sont prêts à chercher un afflux supplémentaire d’argent. Et ils souhaitent que tous ceux qui ont un potentiel et des compétences trouvent une idée qui peut être monétiser. Cela, pour créer une entreprise ou un projet familial avec d’autres signes. Certains sont prêts à apporter le capital, d’autres les connaissances et la main d’œuvre nécessaires pour la concrétiser. L’essentiel sera de faire quelque chose de simple, mais d’assez productif.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Vous pourriez vous associer à des personnes de confiance pour créer une alliance au bénéfice de tous les deux. En effet, vous avez ce rêve ou ce but en commun avec les autres signes. Ce sera un point de départ pour qu’au fil des années, chacun d’entre vous puisse suivre sa propre voie. Ils savent qu’unir leurs forces est très pratique, notamment en termes de coûts. L’engagement devrait être pérenne, car vous n’aurez l’un pour l’autre que cette coopération.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Le travail vous a trop absorbé, au point que vous avez manqué des événements importants ou que vous y avez simplement assisté, la tête tournée vers vos responsabilités professionnelles. Alors, avant la fin du mois d’août, vous devrez forcer la situation pour vous offrir quelques jours de détente et de rencontre avec les gens que vous aimez. Il vous faudra revoir ces collègues des autres signes que vous n’avez pas vus depuis des années, faire quelque chose de différent qui vous permette de vous désintoxiquer de la routine et de vous donner un meilleur équilibre.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous avez hâte que le mois se termine, car vous savez que des changements positifs vont bientôt se produire dans votre vie. Ils peuvent être liés à un déménagement, à un nouvel emploi ou à la création d'une nouvelle entreprise. Ne laissez pas la panique liée à la peur que certaines choses se compliquent en cours de route vous détourner des énergies positives que vous avez travaillé si dur à atteindre et à maintenir. Cela ne saurait tarder, concentrez-vous sur ce que vous aimeriez faire avec les autres signes le moment venu.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous ne pouvez pas laisser passer un jour de plus cette affaire en suspens car elle affecte l’équilibre de vos énergies et la façon dont l’argent entre dans votre vie. N’y pensez plus, car vous finirez par devoir le faire. Vous n’avez pas d’échappatoire. Vous êtes nerveux à l’idée de ce que l’autre personne ou les autres signes pensent de vous. Mais si vous n’agissez pas, le négatif consommera tout le bien que vous avez accompli. Cela, parce que l’hypothèse commencera à gagner du terrain et cela ne sera pas positif pour vous.