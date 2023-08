© Toutes les femmes vont adorer, l'ensemble que Zara propose à moins de 50€

L'entreprise galicienne zara fait sensation avec son nouvel ensemble gilet et jupe à la fois sublime et chic.

Si nous n’avons pas été fans des gilets dès le début, au fil du temps, nous avons fini par en tomber amoureux. Un vêtement qui a réussi à devenir une tendance de cette année 2023 et qui est assez polyvalent lorsqu’il s’agit de créer un look. Surtout avec l’intervention de Zara

Vous pouvez le porter pour différentes occasions, que ce soit pour aller au travail ou à un événement important.

Nous savons que nous sommes encore dans l’un de ces mois où les mariages, les baptêmes ou les communions se profilent à l’horizon. Il est parfois difficile de trouver la tenue parfaite, mais avec notre aide, vous n’aurez plus de problème.

Après avoir parcouru le site de Zara, nous avons trouvé une tenue fabuleuse que vous ne pourrez pas refuser. À lire Les experts révèlent quelles sont les personnes qui ne devraient pas manger de bananes

Un superbe ensemble composé d’un gilet et d’une jupe assortie. Deux pièces qui offrent une grande polyvalence, car vous pouvez les porter séparément ou, si vous le souhaitez, ensemble. Nous vous dévoilons ici tous les détails qu’elles cachent.

Optez pour les tenues à la mode de Zara pour votre prochain événement.

Mariages, remises de diplômes, communions, tous les prétextes sont bons pour faire du shopping ces semaines-ci et obtenir les tenues les plus idéales. Nous ne pouvons pas nier que la recherche de la tenue idéale pour les invités peut parfois être accablante. Ce n’est alors pas une tâche facile à négliger.

Ces mois-ci, les températures élevées se font sentir et c’est pourquoi nous voulons opter pour des vêtements légers et confortables. Des pièces qui ne sont pas inconfortables à porter et qui nous offrent le maximum de fraîcheur possible. Et bien qu’il semble que nous devions renoncer au style pour les trouver, ce n’est pas le cas en passant chez Zara.

Il suffit de s’armer de patience et de se mettre au travail. Nous l’avons déjà fait et c’est pourquoi nous avons trouvé l’une des tenues les plus idéales que nous ayons vues depuis le début de la saison. Deux pièces en lin qui se sont distinguées avec peu d’efforts. À lire Adieu le sucre : connaître les 3 ingrédients qui vont le remplacer

Ajouter ce gilet en lin dès que possible

Comme nous l’avons dit, nous n’avons pas été des adeptes fidèles des gilets depuis le début. Mais nous avouons que dès que nous en avons acheté un, nous n’avons pas cessé de le porter. Opter pour un tel vêtement n’a alors que des avantages, celui de pouvoir l’utiliser pour toutes sortes d’occasions.

Dans la tenue Zara que nous voulons vous montrer aujourd’hui, nous mettons en évidence un gilet de couleur olive réalisé avec un tissu composé d’un mélange de lyocell et de lin. Des tissus qui offrent une grande légèreté, un grand confort et qui sont très agréables au toucher. Ce gilet a une encolure en V et des manches à emmanchures qui en font un véritable must-have.

En outre, le gilet est doté d’une doublure intérieure qui le rend totalement opaque. Quant à la fermeture, elle se fait sur le devant et est composée de boutons. Une pièce que vous trouverez sur le web et dans les boutiques Zara pour seulement 29,95 €.

Voici la jupe midi et le linge de maison assorti

Si le gilet est à l’honneur, la jupe midi assortie de chez Zara l’est tout autant. Cette pièce inférieure est tout aussi élégante que son alliée. Il s’agit d’un vêtement de coupe midi réalisé dans le même tissu de lin mélangé.

La jupe est de longueur midi et se termine par un ourlet évasé. La fermeture éclair est dissimulée dans la couture afin qu’elle soit aussi discrète que possible. Également disponible en olive pour seulement 29,95 €.

Ces deux pièces sont idéales pour tout événement estival. Pour un prix modique, vous aurez alors deux articles à la hauteur de toute robe d’invité. Zara a sans aucun doute réussi à ajouter un autre grand triomphe à sa liste.