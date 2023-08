© Mercure rétrograde : 3 signes du zodiaque qui n'auront pas de chance à partir du 23 août

Du 23 août au 15 septembre, Mercure rétrograde en Vierge. Cela affectera certains signes du zodiaque ! En astrologie, Mercure est la planète de la communication qui symbolise également l’intérieur des personnes. C’est donc une étape où il peut y avoir des malentendus avec d’autres personnes.

Cet événement est aussi cathartique pour certaines personnes. En effet, elles ont tendance à clôturer des étapes importantes de leur vie. Voici les 3 signes les plus touchés.

La rétrogradation de Mercure en Vierge qui commence le 23 août et se termine le 15 septembre. Pendant cette période, cette planète de la communication fera sa deuxième rétrogradation de l’année 2023. Donc certains signes ressentiront cette influence avec le besoin d’avoir plus de contrôle dans leur vie.

D'autres signes sentiront qu'il est temps de faire face à leurs responsabilités. Et d'autres encore voudront fermer des cycles dans leur vie personnelle et même professionnelle.

Avec Mercure qui rétrograde en Vierge, cela affectera certains signes du zodiaque plus que d’autres. Et cela peut être une période de grande confusion, de lassitude et de stress pour certaines personnes.

Cette planète étant celle de la communication, il est conseillé d’éviter toute forme de conflit à cette période. Pensez également à bien réfléchir à ce que l’on va dire avant de parler, de faire attention aux mots que l’on utilise pour communiquer avec les autres et d’être prudent dans ses actions. Voici les 3 signes du zodiaque qui ont le plus de malchance pendant ce phénomène.

Quels seront les 3 signes du Zodiaque qui auront le plus de malchance lors de Mercure Rétrograde en Vierge ?

Sagittaire

Pour les personnes nées sous les signes du Sagittaire, ce sera une période de réévaluation personnelle. C’est une période où vous sentirez que vous devez analyser divers aspects de votre vie. Vous réfléchir d’ailleurs beaucoup aux buts et objectifs personnels que vous avez pour la fin de l’année. Mais soyez prudent car il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez.

Les personnes nées sous les signes du Sagittaire devront être très prudentes à partir du 23 août, date du début de la rétrogradation de Mercure. Elles se rendront d’ailleurs compte que de personnes qui se disent être leurs amis. Mais qui, en réalité, veulent leur nuire par des ragots infondés. Bien qu’il s’agisse d’une période de malchance, tout finira par s’améliorer car les personnes de ce signe se libéreront des mauvaises énergies et de ceux qui ne leur veulent pas du bien.

Lion

Ces signes du Zodiaque auront de la malchance à partir du 23 août en raison de Mercure rétrograde. Mais ce sera aussi une période où vous sortirez victorieux des adversités qui se présenteront à vous. L'astrologie vous recommande de régler les problèmes le plus rapidement possible afin que les conflits ne s'aggravent pas. Le domaine de vie des personnes nées sous le signe du Lion le plus touché par ce phénomène sera celui des relations personnelles.

Pendant la période de rétrogradation de Mercure en Vierge, il est probable que les personnes nées sous les signes du Lion auront de nombreux problèmes de communication avec leurs proches. Tels que leur partenaire, leurs amis et leur famille. L’astrologie vous recommande donc d’être honnête à tout moment et de privilégier le dialogue pour discuter des conflits qui sont générés. Et ainsi les régler avant qu’ils ne prennent de l’ampleur.

Verseau

Les personnes nées sous les signes aériens du Verseau n’auront pas non plus de chance à partir du 23 août. En effet, elles seront parmi les plus touchées par Mercure rétrograde en Vierge. Le domaine de leur vie qui sera le plus compromis sera le domaine professionnel ou académique.

Pour cette raison, l’astrologie recommande à ces signes de toujours faire des copies de tous vos travaux. Mais aussi de toujours garder une garde sûre, car la technologie ne sera pas de votre côté. Vous pourriez d’ailleurs connaître des défaillances dans vos appareils mobiles et électroniques.

Les personnes nées sous les signes zodiacaux tels que le Verseau qui sont dans une relation pourraient également voir les effets de Mercure rétrograde en Vierge dans ce domaine de leur vie. Vous aurez l’impression que votre engagement envers votre partenaire est déjà usé. Vous aurez alors du mal à communiquer et vous vous demanderez peut-être s’il est temps de mettre fin à votre cour ou à votre mariage.

Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous sortirez victorieux et plus fort que jamais de ce phénomène astrologique.