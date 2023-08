© Le mois d'août changera la fortune de 6 signes grâce à une pluie d'étoiles avant le 24 août

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Le 14 août, les Perséides ont offert leur plus grand spectacle dans le ciel en atteignant leur apogée. Chaque année à cette époque, les poussières et débris rocheux de la comète Swift-Tuttle surprennent sous la forme d’une pluie de météores. Les « larmes du Saint-Laurent », comme on les appelle aussi, seront actives jusqu’au 24 août. Les signes du Bélier, Taureau, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poissons en tireront un bon profit.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Pour ce signe, il sera nécessaire de hiérarchiser ses priorités et de ne pas s’endetter simplement parce que l’offre est très tentante. Faites le point sur vos finances et vos prévisions pour le reste de l’année. Si vous devez prendre quelque chose à crédit, assurez-vous que c’est quelque chose dont vous avez vraiment besoin, qui vous permet d’aller de l’avant ou qui peut générer plus d’argent. Si ce n’est pas le cas, vous recevrez 2024 avec des prêts en souffrance depuis longtemps. Une femme vous conseillera, mais votre ego ne vous laissera pas réfléchir.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Une occasion en or se présentera à ce signe pour réaliser un objectif qu’il a en tête depuis plusieurs années. Vous bénéficierez des conseils d’une personne très importante et experte en la matière. Ce qui vous permettra d’économiser beaucoup d’argent. En effet, elle vous fera profiter de ses connaissances en contribuant à votre croissance, puisqu’elle a déjà été à votre place. La semaine promet d’être très satisfaisante sur le plan professionnel.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Ce signe faire très attention à ses appareils électroniques, notamment son téléphone portable. Entre autres, vous risquez de le perdre par négligence. Et vous n’êtes pas prêt à dépenser autant d’argent pour le remplacer, puisqu’il s’agit de votre outil de travail. L’économie familiale est à un moment critique et rester non seulement sans nouvelles. Toutefois, essayer de travailler avec « vos ongles », c’est vous placer momentanément dans un panorama très sombre.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous savez très bien que le travail que vous occupez n'est pas le meilleur du monde. Néanmoins, écoutez votre partenaire, votre ami ou vos parents, car ce n'est pas le bon moment pour le quitter et en chercher un meilleur. C'est quelque chose que vous devriez faire ensemble, car des temps difficiles vous attendent. Et vous êtes dans un processus de changement qui mérite une sécurité monétaire au fil du temps. Avant la fin de l'année, ce signe pourrait changer, mais pas maintenant.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Vous êtes sur le point de baisser les bras car vous êtes fatigué, frustré. De plus, vous avez l’impression de ne pas mériter ce que l’on vous paie, mais ne faites pas n’importe quoi. Vous devez être franc et parler à la bonne personne car elle saura vous écouter et vous donner l’augmentation ou le changement dont vous avez besoin. L’essentiel pour ce signe est d’exprimer ses préoccupations et ses suggestions. Faites-le cette semaine et vous verrez que vous aurez de bons résultats dans les mois à venir.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Il y aura une opportunité à ne pas manquer que ce signe doit saisir rapidement. Calculez bien les revenus et les dépenses de la famille afin de vous lancer dans cette aventure qui apportera de multiples bénéfices à tous. Appuyez-vous sur vos frères et sœurs, vos amis ou des personnes de confiance pour vous conseiller, mais il ne faut pas tarder, car beaucoup voudront mettre la main sur ce qui vous sera proposé. Vous obtiendrez plus de confort pour la même somme d’argent.