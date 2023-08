Saison des nouveaux départs : ce rituel pour profiter au mieux de l’impact de la lune sous le signe du Lion selon les experts

Le calendrier lunaire révèle que ce mercredi 16, la nouvelle lune tombera dans le signe du Lion. Ce qui aura alors un effet puissant sur la vie de nombreuses personnes. Ce moment peut être interprété comme le moment idéal pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie.

Cette nouvelle lune se produit dans le puissant signe de feu du Lion. À partir du 16 août 2023, cette lunaison orne le ciel de son ombre mystérieuse. Et bien qu’elle puisse être fantaisiste, elle est parfaite pour entamer un nouveau chapitre de votre vie.

Il convient également de mentionner que le signe du Lion est audacieux et met en lumière notre amour-propre. Nous rappelant ainsi qu’il est encore temps de faire table rase du passé. Mais, en outre, les spécialistes du domaine prévoient que si vous voulez tirer parti de cette énergie, il vaut mieux effectuer le rituel suivant.

Rituel de la nouvelle lune pour les débuts

La première étape commence au moment où vous visualisez le cadeau que vous allez vous offrir. Nous vous conseillons d'en choisir un qui vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir un chapitre de votre vie. Votre intuition vous parlera et vous guidera selon votre signe.

Après y avoir réfléchi, vous aurez besoin d’un crayon et d’un papier, de l’encens de votre choix et d’un petit cadeau que vous vous offrirez. Par exemple, choisissez un bouquet de fleurs, des pantoufles, un journal intime, une particularité de votre signe, etc. Le moment venu, allumez l’encens pour purifier l’espace où vous allez pratiquer le rituel, votre aura et le cadeau. Pour ce faire, il suffit de faire passer la fumée autour de la pièce, des objets et de votre corps sans les toucher.

L’étape suivante consiste à mettre sur papier le chapitre que vous souhaitez ouvrir dans votre vie. Autant que possible, privilégiez les détails concernant votre signe et n’hésitez pas à être ambitieux. Notez également les actions que vous jugez nécessaires pour atteindre cet objectif. Lorsque vous avez terminé, prenez quelques minutes pour visualiser ce que vous ressentiriez si vous ouvriez ce chapitre, à quel point ce serait excitant. Par ailleurs, accrochez-vous à l’énergie positive que vous commencerez à ressentir pour votre signe.