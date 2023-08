© Nouvelle lune en Lion en août 2023 : comment elle affecte chaque signe et ses émotions

C'est une nouvelle lune qui a trait à la brillance et à l'autorité pour ce signe. Son impact et les transits qui l'accompagnent.

Ce nouvelle lune sera visible à partir du 16 août à 06h37 en Argentine, à 03h37 au Pérou et au Mexique, à 05h37 à New York et à 11h37 en France. Astrologiquement, cette nouvelle lune se produit dans le signe du Lion, un signe fixe de l’élément Feu qui se rapporte à la création, à l’éclat, au commandement et à l’autorité.

Le Lion symbolise la hiérarchie, le pouvoir, la noblesse, l’élévation, la splendeur et la proéminence. Et comme sa saison, l’été, il est généreux et créatif, une caractéristique particulière donnée par l’étoile royale de notre système solaire.

Nouveau Lundi en Lion Août 2023 : Carré Uranus

La Lune en Lion privilégie le plaisir, les activités liées à l’art, la mode, le luxe et les objets de valeur.

L’aspect le plus significatif de cette nouvelle Lune est son carré à Uranus, la planète des changements soudains. Sa découverte a coïncidé avec la montée des Lumières et avec des événements significatifs. On recense la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution industrielle et le début du romantisme.

Ces phénomènes historiques sont liés à la liberté individuelle, à l’autodétermination et à la remise en cause des croyances traditionnelles et des pouvoirs établis. Cela, conformément à la nature de cette planète. À lire Saison des nouveaux départs : ce rituel pour profiter au mieux de l’impact de la lune sous le signe du Lion selon les experts

La devise de la Révolution française, « Liberté, égalité, fraternité », correspond bien à Uranus. En effet, elle est liée au changement rapide et imprévu, à l’imprévisibilité, à la liberté, à l’insoumission, au radicalisme et à la rébellion. . . . . .

Uranus agit comme un « réveil », associé aux surprises soudaines, aux altérations structurelles, à l’accélération des événements, au génie intellectuel, à l’innovation culturelle et technologique. Elle est également liée à des comportements différents, erratiques et soudains ou compulsifs des signes.

Si le thème natal présente des points sensibles dans les premiers degrés du dernier décan du Verseau, du Lion, du Scorpion et du Taureau. Ces signes vivront alors une période révolutionnaire.

La lune en Lion est synchronisée avec un désir clair d’agir avec liberté et indépendance. L’esprit semble travailler plus vite et les idées créatives apparaissent plus fréquemment. L’état général sera plutôt tendu, nerveux et agité. Uranus réserve des surprises, des événements soudains et imprévus et des changements radicaux pour ces signes.

Dans ce cas, vous ne supporterez pas la lenteur. Vous aurez également beaucoup moins de patience que d’habitude et une tendance à rompre plus facilement une égalité. Il y aura un désir de liberté à tout prix, faites attention à la rapidité avec laquelle vous réalisez ce désir. Cela peut vous apporter de sérieuses difficultés. À lire Nouvelle Lune : ces 3 signes du zodiaque changeront votre vie à partir du 16 août

Attention !

En revanche, pour ceux qui ont des points sensibles dans le dernier décan de la Vierge, du Capricorne, des Poissons et du Cancer, le transit d’Uranus depuis le Taureau sera favorable à toute activité nécessitant inventivité et initiative. Les facultés créatives seront encouragées et stimulées pour ces signes. Souvent, ce transit conduit à l’élargissement de l’expérience individuelle par des changements de style de vie.

En revanche, ces signes ressentiront le besoin d’opérer des changements indispensables pour leur propre progression. Cela commence par le désir d’être libre, de profiter de ce passage par Uranus et de ne pas arrêter ce qui vous apporte du bien-être.

Nouveau lundi en Lion en août 2023 : Vénus Conjonction Soleil

Cette nouvelle lune survient quelques jours après la conjonction inférieure de Vénus avec le Soleil.

Vénus, toujours rétrograde, change sa relation avec le Soleil, passant d’une planète occidentale à une orientale. Elle devient ainsi l’étoile du matin au lieu de l’étoile du soir qu’elle est depuis 9 mois.

Vénus incarne l’attirance instinctive, les sentiments, l’amour, la sympathie, l’harmonie, le plaisir et la douceur. C’est la star de l’art, de l’acuité sensorielle et de l’attractivité, et c’est continu comme le « petit bienfaiteur ». Il est attribué aux sens du toucher, bien qu’il fasse allusion à des manifestations de la féminité (luxe, mode, raffinement, etc.).

Vénus reste rétrograde jusqu’au 5 septembre, et pendant cette phase, les conditions associées à Vénus s’affaiblissent. De plus, des difficultés dans les relations et les affaires financières peuvent survenir.

Il est essentiel de regarder au-delà de la surface de la beauté apparente. Vénus rétrograde affecte particulièrement certains signes, comme le Taureau, le Scorpion, le Lion et le Verseau. Par ailleurs, les signes de Feu profitent de son aspect harmonieux.

Vénus étant aussi la planète de l’argent, sa phase rétrograde suggère une période négative pour les grandes manœuvres financières ou les investissements. Ainsi, l’individu aura des difficultés à évaluer correctement la valeur réelle d’un produit qu’il souhaite acheter.

Que faut-il faire alors ?

Durant cette phase, ces signes auront tendance à valoriser aveuglément les choses. Ce que vous devez faire est de regarder sous la surface de tout ce qui a une beauté ou un charme apparent (qu’il s’agisse de personnes ou d’objets). Il faut également juger soigneusement de la valeur réelle de cette attraction.

Il s’agit de considérations générales, il convient donc d’être discret lors de l’achat et de la vente. Cela, surtout lorsqu’il s’agit d’ornements, d’objets de luxe et de décoration, de bijoux, de mode, de mobilier spécifique, etc.

Ce sera notamment le cas pour ceux qui ont des points sensibles sur l’axe fixe : Taureau, Scorpion, Lion et Verseau.

Ceux qui ont des points sensibles dans les signes de feu –Bélier, Sagittaire et même Balance et Gémeaux, mais dans une moindre mesure- seront favorisés par le long passage de Vénus en aspect harmonieux.

Nouvelle Lune en Lion août 2023 : Mars en Vierge

Ce transit a généré une influence énergétique dirigée analytiquement et précisément vers des objectifs préalablement établis. L’esprit et les compétences sont nécessaires dans les métiers qui exigent une grande attention aux détails. Gardez alors un esprit vif et pratique.

Lorsque Mars transite ou regarde les points chauds de la carte natale, les effets se manifestent dans leur dynamisme et leur intensité. Lorsqu’il y a des initiatives fortes et courageuses, on peut dire que Mars est en action. Des émotions brûlantes, des actes volontaires extrêmes ou, en mauvais aspect, des impulsions soudaines, des luttes et des conflits s’ajoutent à la liste.

Cependant, pour le Sagittaire, les Gémeaux et les Poissons, la transition de Mars à la Vierge peut être stressante. Cela, pour un certain nombre de raisons. Il peut y avoir un excès ou un manque d’activité, ainsi que des obstacles au travail.

Cette période ne sera jamais calme, car la tension sera présente. Maîtrise des impulsions, organisation et persévérance face aux difficultés sont essentielles.

Il faut craindre les disputes verbales et les confrontations et faire attention aux risques d’accidents, de coupures et de vols. Dans le cas du Capricorne et du Taureau, le bon sens prévaudra lors de l’évaluation de la performance au travail. Et ils bénéficient de leur dynamisme et de leur activité sur le lieu de travail.