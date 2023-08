© Horoscope chinois : 4 animaux qui auront ce dont ils ont toujours rêvé la 4ème semaine d'août 2023

Dans le monde de l’horoscope chinois et de l’astrologie orientale, les prédictions annoncent également des périodes fastes et néfastes pour chacun des animaux du calendrier astrologique. Contrairement à l’horoscope occidental, dans la vision orientale du monde, les 12 animaux couvrent une année entière. De sorte que le cycle est renouvelé après 12 ans et non à l’achèvement d’un seul.

Cependant, au-delà du fait que chaque année est représentée par un animal dans l’horoscope chinois, cela n’implique pas qu’ils aient leurs moments positifs et négatifs d’optimisme et de pessimisme le reste de l’année. Pour cette raison, et bien que 2023 soit l’année du lapin (selon l’astrologie orientale). Nous passons en revue 4 animaux qui pourront satisfaire un vieux désir avant la fin de la quatrième semaine d’août.

Les 4 animaux de l’horoscope chinois qui pourront réaliser un vieux rêve entre le 21 et le 27 août.

Bœuf (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et 2021)

Le début de la quatrième semaine d'août sera une période très fertile et productive pour les personnes nées dans l'année du Bœuf. Après une première partie d'année extrêmement mouvementée et convulsive, la dernière ligne droite de 2023 commence à montrer le relâchement de l'élan. Ce dernier que nous avons pu prendre pendant les 8 premiers mois de l'année. L'Horoscope chinois souligne que ce sera aussi le moment de profiter d'une grande opportunité longtemps attendue dans le domaine du travail.

Lapin (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023)

Comme nous l’avons déjà dit, l’année 2023 entre dans la catégorie de l' »Année du Lapin ». De sorte que toutes les personnes nées au cours d’une année gouvernée par cet animal vivent un moment particulier de leur vie. Bien entendu, cette particularité de vivre leur année en astrologie orientale en fait de la chair à canon pour toutes sortes d’impulsions. Sur le plan économique, un bon moment dans vos finances vous permettra de faire cette dépense selon l’horoscope chinois. Et aussi de vous offrir le plaisir que vous attendez depuis si longtemps.

Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012)

Ces jours d’août commencent également avec de l’optimisme et de bonnes prédictions. Ainsi, pour les hommes et les femmes nés dans l’année du Dragon. Ce, dans la conception de l’Horoscope Chinois. La dextérité et la force du dragon, dans l’astrologie orientale, vous permettront de profiter d’un moment de détente. Et c’est le moment de faire ce voyage que vous avez repoussé depuis si longtemps !

Singe (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016)

Le quatrième animal de l’horoscope chinois à passer une excellente semaine est le Singe. Il est temps pour vous de profiter et de donner plus d’importance aux moments de qualité avec votre famille. Et aussi de cesser d’être attentif et attentive à 100% au travail.

Profitez de ce temps pour apprécier votre partenaire, vos parents et vos enfants. Après tout, ce sont eux qui vous accompagneront jusqu’à la fin.