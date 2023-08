© La Nouvelle Lune en Lion 2023 sera synonyme de défis pour 4 signes du zodiaque

La nouvelle lune étant en Lion, l’énergie céleste est prête à réveiller la créativité et l’enthousiasme. Cette nouvelle lune offre la possibilité de prendre de nouveaux départs pour ces 4 signes du zodiaque. Et aussi de poursuivre de nouvelles passions.

Si tout le monde ressentira l’élan d’enthousiasme de la vie en Lion, quatre signes du zodiaque seront particulièrement influencés par l’énergie transformatrice de cette lunaison.

Quels signes du zodiaque seront les plus affectés par la Nouvelle Lune en Lion 2023 ?

Des percées professionnelles aux affaires de cœur. La nouvelle lune d’août apportera des opportunités et des défis pour le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, a révélé l’astrologue Tamerri Ater à Bustle.

Taureau

Cette nouvelle lune pourrait déclencher un défi lié à votre vie familiale, a commenté l’astrologue. C’est le moment idéal pour évaluer l’équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, en particulier au sein de votre dynamique familiale. À lire Découvrez l’effet de la puissante nouvelle lune du Lion 2023 sur votre signe du zodiaque

Elle a noté que vous pourriez vous trouver déchiré entre vos besoins personnels et les besoins de votre famille. Cependant, cette lunaison offre une occasion précieuse d’établir des limites saines qui favorisent une situation de vie harmonieuse à ces signes du zodiaque. Saisissez l’occasion d’établir un nouvel équilibre et une nouvelle communication au sein de votre foyer.

Lion

Si vous vous sentez bloqué ou stagnant ces derniers temps, vous n’êtes pas le seul. La tension du Soleil avec Uranus, la planète de la liberté, pourrait avoir contribué à ce sentiment. Cependant, cette nouvelle lune est l’occasion de vous libérer de ces limitations.

Qu’il s’agisse de demander des congés ou de planifier un voyage aventureux, vous êtes encouragé à sortir de votre zone de confort et à embrasser votre indépendance. Votre vie amoureuse est également sous les feux de la rampe pour un nouveau départ. Acceptez les changements à venir et insufflez à vos relations une passion et une énergie renouvelées.

Scorpion

Les questions d’argent deviennent plus importantes pour ces signes du zodiaque pendant cette nouvelle lune. L’astrologue augure que cet événement céleste pourrait propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. En particulier avec le nœud nord aligné avec le soleil et la lune dans vos maisons de carrière.

La confiance et la détermination que vous ressentirez pendant cette période ne ressembleront à rien de ce que vous avez connu auparavant. C’est l’occasion d’exploiter votre puissance professionnelle, de vous fixer des objectifs ambitieux. Et aussi de franchir des étapes importantes vers vos aspirations professionnelles tant attendues. Embrassez l’énergie de la transformation et du succès. À lire Nouveaux départs! La nouvelle lune aide 3 signes du zodiaque à mettre fin à une période malheureuse

Verseau

L’amour occupe le devant de la scène pour ces signes du zodiaque pendant cette nouvelle lune romantique. Cette lunaison vous incite à évaluer la valeur de vos relations et ouvre votre cœur à de nouvelles possibilités. Pour les célibataires, un lien proche de la maison pourrait devenir quelque chose de spécial.

Cette nouvelle lune vous encourage à baisser votre garde et à embrasser la vulnérabilité. Ce, en permettant à l’amour de s’épanouir de manière inattendue. Que vous soyez dans un partenariat engagé ou à la recherche d’une nouvelle relation romantique. C’est donc l’occasion de donner la priorité à votre bien-être émotionnel et d’approfondir vos liens.