© Horoscope chinois : les signes les plus chanceux

L’horoscope chinois est un cycle répétitif de 12 ans qui change entre le 21 janvier et le 20 février. Chaque année est représentée par un animal et ses qualités.

Ces animaux sont le rat, le buffle (ou bœuf), le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Chacun d’entre eux possède un élément qui peut être le métal (ou l’or), l’air, le feu, la terre et l’eau.

En Chine, on croit qu’il existe une relation entre l’homme et les 12 animaux du zodiaque. Par conséquent, les personnes nées l’année d’un tel animal auront les caractéristiques de cet animal, ce qui influencera également leur fortune.

Selon l'astrologie orientale, il existe des êtres qui sont plus liés à la terre ou au matériel et qui sont donc plus susceptibles d'avoir de la chance.

Tigre

Ce félin de l’horoscope chinois est un leader par nature, avec des énergies dominantes venant de l’intérieur. Il est capable d’apprécier le travail accompli, de reconnaître ses réussites et de se reposer si nécessaire. Tout cela lui donne une force face à la vie que les autres signes n’ont pas.

En matière de relations, vous savez convoquer la bonne énergie et le bonheur. Il sait alors être patient pour comprendre les changements en lui et chez les autres. C’est un animal prudent lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.

Lapin

C’est un être vivant plein de vitalité et de plénitude. Il sait se connecter au plaisir et s’amuse pleinement. Ce signe de l’horoscope chinois est gai, optimiste, très intelligent, prévoyant et discret. Elles sont considérées comme chanceuses car elles misent tout sur leur mode de vie.

En ce qui concerne les relations, elles ont un pouvoir de connexion unique. Ils ont tendance à avoir un caractère calme dans la coexistence avec d’autres animaux, loin de toute forme de violence. Ce sont ainsi des amoureux de la paix et du calme.

Dragon

Le dragon est sans aucun doute l’un des animaux les plus joyeux de l’horoscope chinois. Ce signe reste ouvert aux nouvelles expériences et aux nouvelles rencontres. On les reconnaît pour leur travail et ont de la chance dans les investissements. À lire Découvrez les énergies positives que laisse l’éclipse solaire pour chaque signe du zodiaque

Ce sont des êtres puissants, dotés d’une grande imagination, chanceux et énergiques. Ils possèdent une grande force, mais également une vitalité inépuisable, mais en même temps très sentimentaux.

Cheval

C’est un animal qui sait se concentrer sur ses projets et son bien-être personnel. Ce signe de l’horoscope chinois se connecte à son talent et apprend à en vivre. Il bénéficie également de la gratitude et de la solidarité de ses proches.

La joie est sa meilleure vertu, toujours éloquente, avec une présence d’impact. C’est un excellent amant et un grand ami. Il aime rencontrer les gens et a la facilité de le faire, en plus d’être une belle personne physiquement et mentalement.

Singe

Le singe a de la chance avec les investissements et les nouveaux projets. Ce signe de l’horoscope chinois sait planifier également son avenir et réfléchir. Quand il veut quelque chose de déterminé, il est très déterminé.

Il est sympathique, toujours amusant, vif d’esprit et très sociable. Cependant, en amour, ses relations sont souvent houleuses car il ne se sent pas valorisé.