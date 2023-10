© Découvrez les raisons de ne pas cacher votre dernière heure de connexion sur WhatsApp

Il y a plus d'une raison pour laquelle vous ne devriez pas cacher votre dernière heure de connexion dans les paramètres de WhatsApp.

La confidentialité et la sécurité sont deux des caractéristiques offertes par le service de messagerie instantanée WhatsApp. Ce qui permet non seulement de cacher sa photo de profil, son statut « en ligne », les histoires qu’il publie, etc. Mais aussi de supprimer l’heure de sa dernière connexion, comme son nom l’indique. Cela, afin que personne ne sache à quelle heure vous avez cessé d’utiliser l’application de couleur verte.

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer pourquoi vous ne devez pas masquer l’heure de votre dernière connexion à WhatsAp. Il s’agit sans aucun doute d’une information qui, si elle reste visible, peut s’avérer très utile en certaines occasions. Seuls vos contacts devraient pouvoir voir cette information. De sorte qu’un nombre étrange ne saura jamais quand vous avez quitté l’application.

Ne confondez pas le fait de rendre visible votre « dernière heure de connexion » avec le statut « En ligne ». La plupart des gens cachent ce dernier parce qu’ils n’aiment pas que ce mot apparaisse en haut de la discussion dans l’application WhatsApp. Alors qu’ils discutent avec quelqu’un par message, appel, appel vidéo ou qu’ils regardent simplement des histoires.

Pour ces raisons, vous ne devriez pas masquer l’heure de votre dernière connexion sur WhatsApp

Tout d’abord, lorsque vous masquez l’heure de votre dernière connexion, vous ne verrez pas non plus l’heure du reste de vos contacts WhatsApp. À lire Feng shui : c’est la bonne façon de faire fleurir votre arbre de jade pour attirer l’abondance

En outre, c’est très utile lorsque vous recevez un message auquel vous ne voulez pas répondre. Car cela prouve que vous ne vous êtes pas vraiment connecté sur WhatsApp.

Vos contacts sauront que vous n’avez pas été en ligne pendant plusieurs heures et éviteront donc de vous envoyer des messages.

Sachant cela, allez-vous continuer à cacher votre dernière heure de connexion ?

Pour rendre visible votre dernière heure de connexion, ouvrez WhatsApp et allez dans « Paramètres ».

L’étape suivante consiste à cliquer sur la section « Confidentialité« . À lire Les experts de Harvard révèlent que boire un peu d’alcool est bon pour le cœur

Cliquez sur l’option « Dernière heure et en ligne ».

Dans la section « Qui peut voir ma dernière heure », choisissez « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Mes contacts sauf… ». Et voilà, c’est facile de gérer les paramètres sur WhatsApp.