© Mercure rétrograde en août : comment il affectera les signes du zodiaque en amour

La rétrogradation de Mercure approche et elle sera chargée de transformations dans le domaine de l'amour pour certains signes du zodiaque.

Vous avez probablement entendu le terme « Mercure rétrograde » plus d’une fois, mais vous ne savez peut-être pas ce qu’il signifie. Ce terme fait référence à un phénomène astronomique répandu dans la culture populaire par le biais de l’astrologie. Ce qui signifie pour beaucoup que quelque chose de mauvais peut se produire pour certains signes du zodiaque. Cela, en raison de l’influence de la plus petite planète du système solaire.

Cependant, d’un point de vue scientifique, cet événement astronomique n’est rien d’autre qu’une illusion d’optique. Selon Rebecca Smethurst, astrophysicienne à l’Université d’Oxford, citée par la BBC, « Mercure rétrograde est une véritable définition scientifique, décrivant ce qui se passe lorsque cette planète, du point de vue de la Terre, semble se déplacer vers l’arrière« .

Selon l’astrologue Mía Astral, ce mercredi 23 août, une nouvelle période de Mercure rétrograde se produira en Balance puis en Vierge. La saison se terminera le 15 septembre, les signes du zodiaque doivent donc être très prudents.

Dans le monde de l’astrologie, l’arrivée de Mercure rétrograde est associée à une période d’instabilité, de chaos et de tragédie pour certaines personnes selon la saison. Voici ce que le destin vous réserve en matière d’amour à cette période de l’année avec l’influence de Mercure rétrograde, en fonction de vos signes du zodiaque. À lire Prédictions : voici les signes qui auront de la chance en amour la 4ème semaine d’août

Bélier :

À ce stade, les personnes régies par le signe du zodiaque du Bélier pourront faire l’expérience de divers malentendus avec leur partenaire. C’est pourquoi garder une communication ouverte et éviter les suppositions est la meilleure recommandation pour eux. N’oubliez pas que vous pouvez profiter de cette saison pour réfléchir à votre relation amoureuse.

Taureau :

La période de rétrogradation de Mercure peut générer un sentiment d’incertitude chez les personnes de ce signe du zodiaque. Elles pourraient avoir tendance à revivre le passé. Les experts recommandent donc de ne pas prendre de décisions impulsives.

Gémeaux :

Pendant ces dates, ces signes du zodiaque seront plus enclins à faire face à des problèmes de communication avec leur partenaire. Les experts conseillent donc d’éviter les malentendus et d’être aussi clair que possible. Ainsi que de mettre en pratique l’écoute du partenaire.

Cancer :

Les personnes de ce signe du zodiaque ne sont pas très émotives, mais elles pourraient ressentir un plus grand besoin de connexion émotionnelle avec leur partenaire pendant cette période. Les experts recommandent de trouver un équilibre entre le temps passé en couple et les autres responsabilités.

Lion :

Cette saison sera riche en réflexions pour les personnes régies par les signes du zodiaque du Lion, surtout en ce qui concerne les aspects amoureux. Cependant, il est préférable d’attendre le 15 septembre pour prendre des décisions importantes. À lire Le mois d’août et le coup de chance pour 5 signes qui verront leur vie changer avec l’union de la Lune et de Mercure

Vierge :

Pour ces signes du zodiaque, Mercure rétrograde pourrait révéler ces conflits de couple qui doivent être résolus rapidement. Elles doivent savoir que la clé d’une relation stable est une communication ouverte et affirmée.

Balance :

Le signe du zodiaque de l’équilibre est très émotif et a du mal à prendre des décisions. Cependant, cette saison, il pourra s’éclaircir l’esprit pour voir plus clairement ce qu’il veut dans sa relation.

Scorpion :

Les Scorpions sont des personnes assez soumises en amour. Cependant, Mercure rétrograde peut les amener à reconsidérer leurs attentes dans les aspects liés à leur partenaire.

Sagittaire :

Les personnes gouvernées par ce signe du zodiaque devront accorder plus d’importance à la communication au sein de leur couple. Car elles seront confrontées à des problèmes de communication qui pourraient être résolus par une compréhension mutuelle.

Capricorne :

Pour les personnes régies par le signe du zodiaque Capricorne, Mercure rétrograde leur ouvrira l’esprit pour résoudre ces conflits qui empoisonnent leur relation. Cependant, l’honnêteté devra primer.

Verseau :

Bien que ces signes du zodiaque soient plutôt patients dans leurs relations amoureuses. Cette saison leur fera éprouver le besoin de fixer des limites afin que personne ne les dépasse.

Poissons :

Cette période apportera beaucoup d’incertitude aux personnes régies par ces signes du zodiaque. Les experts recommandent de ne pas prendre de décisions hâtives face à l’adversité.