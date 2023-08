© Prédictions : voici les signes qui auront de la chance en amour la 4ème semaine d'août

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

La Lune dans le même signe que Mars, c’est-à-dire la Vierge. Pour les signes de terre – Taureau, Vierge et Capricorne – et les signes d’eau – Cancer, Scorpion et Poissons – ce sera une bonne nouvelle. Car si les frictions ou les débordements émotionnels peuvent augmenter, cette énergie leur offrira des moments uniques sur le plan sexuel. Au désir renouvelé et à la résistance extrême s’ajoutera une faim érotique féroce.

Les autres natifs devront attendre que les perspectives leur soient favorables. Les loisirs et la fête seront au rendez-vous pour les signes d’air – Gémeaux, Balance et Verseau – et de feu – Bélier, Lion et Sagittaire. En outre, pour tous, un climat d’harmonie et la possibilité de dialoguer plutôt que de se disputer.

Bélier

Vous êtes un peu replié sur vous-même sous l’effet de la Lune dans votre maison 6. Bien que Vénus continue d’être favorable et que, par conséquent, l’affection vous entoure comme une étreinte. Mais ne désespérez pas car le meilleur viendra avec la Lune radieuse dans votre signe opposé. C’est-à-dire en Balance, dans le signe de votre partenaire. Vous vous complétez très bien, vous vous amusez, vous discutez longuement. Et si vous êtes célibataire, c’est l’occasion rêvée de faire une rencontre. À ne pas manquer.

Taureau

Vous serez en pleine et joyeuse connexion avec votre entourage. La Lune dans votre maison 5 augure des histoires d’amour en feuilleton, toutes avec des fins heureuses. Mais lorsque la Lune glisse dans votre 6e Maison, celle du travail, des tâches ménagères et des obligations générales, la lumière brillante de l’amusement s’éteint. À lire Le mois d’août et le coup de chance pour 5 signes qui verront leur vie changer avec l’union de la Lune et de Mercure

Vénus n’est pas très compatible avec votre signe, elle énerve parfois vos proches. En ce qui concerne le sexe, vous êtes encore très bon, avec un désir d’explorer, de varier, de connaître de nouvelles choses…

Gémeaux

Vénus est toujours dans un signe similaire au vôtre. Donc les étreintes, la tendresse et le dialogue abondent. Vénus entretient les liens, mais… le sexe est un peu en retrait avec Mars en maison 4. Avec la Lune et Mars en maison 4, vous serez trop « familier« . Vous aurez déjà un beau rebondissement avec la Lune dans votre Maison 5, romantique, amusante, créative et festive.

Cancer

Mars vous aspecte très bien et Vénus est encore assez mauvaise, donc le sexe sera en hausse, mais l’affection vous échappe. Vous devrez équilibrer ces points complémentaires dans votre couple… si vous avez un partenaire. Si vous n’en avez pas et que vous voulez un amour qui vous rende heureux, mieux vaut ne pas rester à la maison.

La Lune incite aux rencontres les plus variées, les plus inattendues et les plus surprenantes pour ces signes. Entourez-vous de personnes que vous connaissez, l’affection vous fera du bien à coup sûr.

Lion

La Lune dans votre 2ème maison vous retire un peu et vous amène à vous concentrer exclusivement sur les questions économiques. Comme elle rejoint aussi Mars, vous risquez d’en faire trop et de vous épuiser. Vous êtes sauvé par Vénus dans votre signe, qui apporte chaleur, beauté et empathie universelle aux natifs du signe en plénitude. À lire Horoscope chinois : les signes qui connaîtront des turbulences financières dues aux dépenses en août

La Lune dans votre 3ème maison vous fait voyager de corps et d’esprit, vous fait partir à l’aventure, faire la fête, vous amuser, vous retrouver. Si vous avez envie d’un partenaire, cherchez-en un dans votre entourage immédiat, vous avez une belle histoire d’amour à écrire.

Vierge

Mars est toujours dans votre signe, vous aurez des journées presque parfaites avec beaucoup d’action, d’optimisme, de bonnes relations sexuelles, une journée agréable, intense et variée. En ce qui concerne l’amour, tout continue comme avant, plutôt stagnant, mais bientôt la chance tournera en votre faveur.

La Lune dans votre 2ème maison, vous pourriez ressentir une certaine fatigue. Un certain découragement, un besoin important de manger et de dormir (mieux si c’est en cuillère, en peau à peau avec la personne que vous aimez le plus).

Balance

Mars et la Lune en Vierge, votre 12e maison, sont responsables de votre fatigue et de votre découragement. Mais bientôt, le jour se lèvera différemment, lumineux et plein d’espoir. Ce seront des journées divertissantes et très variées en amour, aventureuses et pleines d’énigmes sentimentales. De celles qui stimulent votre tendance à flirter et à tomber amoureux de l’amour.

Scorpion

La Lune et Mars seront en Vierge, votre 11e maison, la maison des amis, du travail d’équipe, de la nouveauté, du groupe, de la liberté et du renouveau. Sur le plan sexuel, ce seront des jours merveilleux pour ces signes. Ainsi, ce sera parfaits pour expérimenter de nouvelles sensations ou de nouveaux liens.

En ce qui concerne l’engagement affectif, tout reste pareil, un peu ralenti, sans beaucoup d’éclat. Ce sont des jours avec beaucoup de fantômes, de souvenirs pas tout à fait agréables. Ne revenez pas sur le passé, rechuter avec un ex pourrait être une mauvaise idée.

Sagittaire

Vénus est toujours en Lion, votre maison IX, la maison de l’idéalisme et de l’aventure, donc affectivement, tout va bien. Mais Mars, le Mars de l’avancement, du sexe, du désir ardent… Eh bien, Mars dans votre 10e maison se concentre sur le travail et laisse le désir charnel un peu de côté. Avec la Lune qui active votre 11e maison, vous aurez des jours pour vous amuser et vous ne passerez pas une seconde seul. La fête à l’état pur.

Capricorne

Mars est dans votre maison 9 et vous remplit d’énergie, mais Vénus dans votre maison 8 attire quelques drames émotionnels qui vous tirent en arrière. Ces signes auront des journées de sorties, d’illusions, de bonnes discussions, quelques voyages éclairs et une totale camaraderie. Mais ce rythme va soudain ralentir et vous aurez envie de journées super familiales. Vous vous consacrerez à votre tribu ou aux tâches ménagères ou à rattraper votre retard de travail.

Verseau

Un peu découragé sous l’influence dense – du moins pour vous – de la Lune et de Mars en Vierge. Tant d’énergie dans votre 8e maison, la maison du sexe et des crises, vous met un peu sur vos gardes en matière de lit, avec beaucoup de désir. Mais une certaine déception au moment de la vérité.

Le voile se lève et vous vous sentez beaucoup mieux, d’humeur à l’aventure, à la conversation. Mais aussi au partage et à l’exploration du monde grâce à la Lune dans votre maison IX, la maison de l’espoir, de l’optimisme et du sens de la vie.

Poissons

Journées magiques, avec Mars et la Lune dans votre 7ème maison, la maison du couple, des accords, des partenaires et des joies de la vie à deux. Il peut y avoir quelques petites querelles pendant un certain temps, mais de bonnes relations sexuelles résoudront ces petits désaccords. Des relations sexuelles merveilleuses pour ces signes, peut-être un peu trop brutales pour votre sensibilité, mais profondément transformatrices.

En dehors de la chambre à coucher, il y aura des conflits avec les amis, la famille et votre moitié. Veillez à ne rien dire que vous pourriez regretter plus tard, n’oubliez pas.