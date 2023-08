© Voici ce que seront les derniers jours du mois d'août 2023 pour chacun des signes du zodiaque

Voir Ne plus voir le sommaire BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

Bien que la détente soit associée aux vacances, cependant. En ce mois d’août, beaucoup de choses importantes se sont passées et se passeront pour tous les signes du zodiaque.Tant dans nos vies qu’au niveau national et mondial. Ceci parce que les planètes forment de multiples contacts, ou aspects, et presque tous sont très perceptibles.

Nous sommes dans un mois très chargé, en bien comme en mal. Ce qui ne nous laissera pas indifférents, une période de joies ou de réussites importantes. Mais aussi de revers et de déboires majeurs, les surprises ne manqueront pas. Découvrez dans les lignes suivantes les détails pour tous les signes du zodiaque !

BÉLIER

Ces jours-ci, vous recevrez d’excellents aspects du Soleil et de Vénus. Et, d’une manière générale, cela sera heureux ou épanouissant pour vous, surtout dans le domaine personnel et des plaisirs. Cependant, un carré sévère du Soleil avec Jupiter et Uranus vous avertit d’être prudent et attentif à vos dépenses. Car elles pourraient devenir incontrôlables ou ces signes du zodiaque pourraient se retrouver impliqué alors que ce n’était pas leur intention. Ce sera donc une bonne période pour voyager, surtout la dernière semaine.

TAUREAU

Les questions familiales et la vie intime en général sont d’une grande importance. Un grand nombre de planètes transiteront dans les secteurs de votre thème natal liés à ces questions. Mais ce sont surtout des jours heureux pour ces signes du zodiaque grâce à l’influence bénéfique de Jupiter. Dans lesquels il y aura beaucoup plus de joies que d’échecs. À lire Horoscope chinois : 4 animaux qui recevront un appel inattendu mais heureux pour fin août 2023

Vous recevrez également d’excellents aspects d’autres planètes. Ce qui confirme que vous pourriez terminer un mois très heureux ou fructueux, à condition que vous y mettiez du vôtre. Très favorable aux voyages.

GÉMEAUX

Excellente période pour les relations et les contacts de toutes sortes. Tant sur le plan personnel que sur celui du travail et des autres affaires du monde. Vous obtiendrez facilement des autres qu’ils fassent ce qui vous intéresse le plus.

Cependant, l’influence du belliqueux Mars affectera votre vie intime et pourrait favoriser les disputes ou les désaccords avec vos proches et les personnes avec lesquelles vous vivez. Presque toujours pour de petites choses sans importance. Ces signes du zodiaque auront plus de mal que d’habitude à vous détacher de vos problèmes professionnels.

CANCER

De nombreuses planètes vous enverront leurs influences les plus harmonieuses. Ce qui fera que le mois d’août se terminera de façon nettement positive pour vous. Ou du moins que ces signes du zodiaque pourront facilement surmonter les problèmes qui se présenteront en cours de route. Et qu’ils auront le sentiment de naviguer avec le vent dans le dos.

L’excellente influence de Jupiter vous apportera le succès dans les relations et les contacts. Très favorable pour nouer de nouvelles et précieuses amitiés. Mais vous devrez être prudent avec l’argent, car il aura tendance à devenir incontrôlable. À lire 3 signes du zodiaque qui réaliseront leurs rêves les plus profonds au cours de la dernière semaine d’août

LION

L’influence du Soleil vous fera briller davantage et vous donnera plus de chance que d’habitude. De plus, vous bénéficierez d’heureuse influence de Jupiter. Cette dernière qui vous apportera chance, opportunités et occasions favorables en général. Aussi bien au travail que dans les affaires personnelles.

Vous vous trouvez dans une période assez douce, idéale pour prendre toutes sortes d’initiatives liées au travail, aux affaires, aux investissements. Ou simplement pour profiter de bonnes vacances et voyager loin.

VIERGE

Mars et Mercure transiteront par la Vierge ces jours-ci et vous pousseront à être plus actif et plus fougueux que d’habitude. Dans de nombreux cas, ces signes du zodiaque se confronteront à des problèmes ou à des situations qu’ils évitient ou repoussent depuis longtemps.

Ces jours seront peut-être un peu inconfortables parce qu’il ne vous sera pas facile de faire ce que vous aimeriez vraiment faire. Mais ce ne sera pas négatif et si vous voulez voyager, vous ferez encore mieux que ce que vous attendiez. Parfois, vous devrez contrôler vos nerfs et votre tempérament.

BALANCE

Il ne vous sera pas facile de profiter d’un été aussi calme et heureux que vous le souhaiteriez. Un groupe de planètes se trouve dans des zones conflictuelles du thème natal de ces signes du zodiaque. Et cela se traduira par des problèmes qui se présenteront à vous. Qu’ils soient liés au travail, à la famille ou à tout autre type de circonstances sociales ou environnementales.

Les journées seront douces-amères et les moments les plus agréables seront mêlés à d’autres plus conflictuels ou fatigants. Mais la fin du mois sera plus favorable aux affaires de cœur.

SCORPION

La fin du mois d’août vous sera favorable ou agréable, d’un point de vue général. Grâce au grand nombre de planètes qui formeront de bonnes configurations avec le signe. Vénus sera très présente et gouvernera le destin de ces signes du zodiaque. Ce, en favorisant les affaires de cœur et les plaisirs en général. Mais aussi l’amitié et une bonne relation avec l’environnement en général. Ce sera aussi un moment idéal si vous souhaitez former un couple stable, chance dans les unions, à la fois sentimentales et plus business.

SAGITTAIRE

Mercure et Mars régneront sur vous ces jours-ci. Vous faisant afficher une grande activité, à la fois physique et intellectuelle. Ça va être une fin de mois chargée pour vous. Ce qui ne veut pas dire que c’est mauvais. C’est un excellent moment pour pratiquer toutes sortes de sports et entrer en contact avec la nature pour ces signes du zodiaque.

Vous aurez également la chance de voyager, ce qui vous fera vous sentir beaucoup mieux. Jupiter dans la sixième maison vous apportera des changements favorables sur le lieu de travail et dans les affaires banales. Cela va être une fin de mois mouvementée.

CAPRICORNE

Le mois d’août est sans aucun doute un mois constructif et favorable pour vous. Puisque vous allez recevoir les influences positives de la grande majorité des planètes. Que vous profitiez de vacances bien méritées ou que vous ayez à vous occuper du travail ou des affaires. Ce sera pour ces signes du zodiaque une fin de mois très bien arrangée. Où ils vont récolter tout ce qu’ils ont semé.

Mais surtout cela pourrait se terminer très favorablement pour les affaires de cœur et la vie intime en général. C’est ainsi le moment idéal pour vous lancer dans une idylle.

VERSEAU

Jupiter transitant par la quatrième maison indique que des jours assez heureux vous attendent dans les relations familiales et avec vos proches. Et aussi les personnes avec lesquelles vous vivez, y compris les parents ou les enfants. De même, de manière plus indirecte, ces signes du zodiaque auront également un mois chanceux ou bien disposé. Vous qui travaillez chez vous ou en union avec votre famille.

Vous vivrez des expériences et des événements inattendus et heureux dans votre vie intime ou qui auront un impact favorable dans ce domaine. Mais soyez prudent avec l’argent et les dépenses.

POISSONS

La chose la plus remarquable est que la planète sévère Saturne transite par votre signe du zodiaque et cela vous empêchera de pouvoir pleinement vous amuser joyeusement et agréablement. Et dans le cas où ce sont des jours heureux, ce sera dans une moindre mesure.

Problèmes ou obligations auxquels vous devrez faire face, qu’elles soient professionnelles, familiales, sentimentales ou d’un autre type. Les limites et la réalité ont tendance à s’imposer à vos rêves utopiques et merveilleux. Vous ferez des sacrifices importants ou des démissions pour vos proches.