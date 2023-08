© Prospérité, abondance et chance pour 5 signes avant l'arrivée de la Lune bleue

Les signes du Taureau, du Cancer, du Lion, de la Balance et du Capricorne recevront toute l'énergie vibrante et positive avec ce phénomène.

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Cancer

Lion

Balance

Capricorne

C’est le phénomène le plus attendu par les astrologues, les médiums, les sorciers et les experts en Feng Shui. En effet, pour certains signes, c’est le moment de recharger les énergies de notre propre corps et de toutes les amulettes ou symboles que nous possédons. Cela, pour nous porter chance. Il s’agit de la Super Lune Bleue, qui se produit tous les deux ans.

C’est la deuxième Pleine Lune du mois d’août et elle arrive chargée d’énergies vibrantes et positives. Il faut alors profiter pour lancer des entreprises, des projets, trouver l’amour, l’abondance et la prospérité.

5 signes, le Taureau, le Cancer, le Lion, la Balance et le Capricorne sont les plus chanceux durant cette période. De plus, ceux-ci doivent se préparer à l’arrivée de ce phénomène astronomique. En effet, un coup de chance en argent conduira à la prospérité, l’abondance et la fortune.

Taureau

Des changements importants entrent dans la vie de ces signes et ce sont eux qui marqueront de façon très positive le troisième trimestre 2023. De bonnes nouvelles avec des entreprises qui se développent et qui vous permettent d’augmenter vos finances. Cela, pour résoudre des dettes et épargner pour votre indépendance personnelle que vous avez entre sourcils et sourcils. À lire Ce sont les signes qui auront de nouveaux amours pendant que la pluie perséide continue dans le ciel

Votre cœur sera joyeux et cela vous remplira d’une énergie différente qui vous rendra plus séduisant que vous ne l’êtes déjà. Profitez alors de la conquête, de la passion et des émotions débridées grâce à l’arrivée de la Super Lune Bleue.

Cancer

L’équilibre économique et la solidité des finances de ce signe sont au top. Effectivement, vous avez avancé de façon vertigineuse sur un projet et l’avez concrétisé. Le paiement que vous avez reçu est assez généreux. Ce qui vous a permis de gagner de l’argent et d’apporter du bien-être à votre famille.

Mais l’Univers vous réserve d’autres surprises car vos efforts, votre fermeté dans les décisions et votre volonté d’aller de l’avant jouent en votre faveur. Méfiez-vous des mauvais commentaires, ne vous attirez pas d’ennuis et suivez votre chemin vers le succès sans vous remplir d’énergies négatives. Votre famille vous félicite pour votre générosité, votre partenaire devient votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments.

Lion

Votre caractère et vos qualités de leader envers les autres signes vous ont amené à la position que vous occupez actuellement. Ce que vous attendiez de tous ces efforts va vous permettre de gravir encore les échelons. Les dettes sont remboursées, c’est donc le moment que vous devez mettre à profit. Cela, pour réunir cet argent et réfléchir au projet qui vous tient à cœur depuis longtemps.

C’est ainsi que vous accéderez à l’indépendance professionnelle dont vous avez toujours rêvé. C’est votre moment de réussite et vous avez le droit d’en profiter, mais gardez à l’esprit que les égos sont mauvais conseillers et qu’il faut garder générosité et gentillesse, surtout avec votre famille. À lire Mercure rétrograde en août : comment il affectera les signes du zodiaque en amour

Balance

De nouvelles opportunités de travail vont se présenter à ce signe dans les prochains jours. De plus, vous devrez prendre une décision qui sera très difficile. Effectivement, vous serez entre la tranquillité que génère ce travail ou la possibilité d’un nouveau poste.

Vous savez clairement ce que vous voulez pour votre avenir professionnel, mais le plus important est que vos voies soient ouvertes, que vous ayez une très bonne veine et que tout ce que vous avez investi dans les projets précédents, temps, efforts et argent, soit bien rémunéré et que vous soyez à l’aise et très tranquille. Votre famille et votre partenaire seront votre soutien inconditionnel en cette période. Osez vous lancer et sortez de votre zone de confort.

Capricorne

Vous vous êtes préparé à ce moment important et transcendantal de votre vie professionnelle. Vous êtes en route vers un poste de pouvoir, avec une très bonne rémunération et d’énormes responsabilités. Ainsi, vous ne pouvez pas dévier de cette voie car elle garantira votre prospérité et votre succès futurs. Ce signe doit se méfier des ragots et des commérages, car l’envie est omniprésente autour de lui.

Personne n’aime que quelqu’un d’autre s’en sorte mieux que lui. Concentrez-vous sur ce qui vient, car ce qui vient représente beaucoup de travail, mais cette solvabilité et cet équilibre économique pour lesquels vous vous êtes toujours battus permettent à la famille d’aller de l’avant.