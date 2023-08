© Ces 3 signes seront confrontés au passé et à la décision la plus importante de leur vie le 1er septembre

L’astrologie indique qu’à partir du mois de septembre, le passé frappera à la porte de certaines personnes appartenant à trois signes du zodiaque en particulier. Ces signes seront confrontés à des situations ou à des personnes de leur passé. Et ce, qu’ils y soient prêts ou non.

Il s’agit d’une période au cours de laquelle ils devront faire face à des aspects qu’ils ont peut-être laissés derrière eux. Ce qui leur offrira l’occasion de clore des cycles inachevés et de résoudre des problèmes qui ont pu influencer leur présent.

Lorsque des souvenirs du passé refont surface, il n’est pas toujours négatif de s’y confronter. Parfois, cela peut avoir un effet positif. En général, cela indique qu’il y a des affaires inachevées qui nécessitent une attention particulière. Ce qui signifie que nous n’avons pas encore complètement résolu la situation.

Il peut également s'agir d'un signal de l'univers nous invitant à cesser de répéter des schémas négatifs et à nous concentrer sur le présent. En septembre, certains signes du zodiaque recevront des visites de leur passé.

Signes pour affronter le passé le 1er septembre, selon l’astrologie

VERSEAU

Se signe se tourne parfois vers sa famille et ses proches pour obtenir du soutien. Néanmoins, vos désaccords peuvent être source de conflits. Il est essentiel de faire preuve d’indépendance et de prudence. Cela, en privilégiant la flexibilité pour progresser et la détermination dans vos objectifs. En septembre, la tristesse peut apparaître sans raison. Elle est souvent liée à des expériences traumatisantes et à la mélancolie du passé.

Dans ces moments-là, il est fréquent de ressentir une mélancolie intérieure, et cette émotion résulte de pensées contradictoires. Vous avez souvent l’impression que quelque chose ne va pas lorsque vous ne répondez pas aux attentes, mais c’est normal. Il se peut que vous ayez besoin d’un peu de temps pour accepter le passé et aller de l’avant. Ne faites pas d’autocritique si vous ne répondez pas aux attentes.

BÉLIER

Pour ce signe, il est difficile de faire face à des souvenirs oubliés qui reflètent une tromperie de soi. Mais le mois de septembre vous mettra face à votre passé. Bien que vous cachiez vos soupçons et détourniez l’attention, ces rappels constants génèrent une solitude intérieure. Bien que vous ayez appris à maîtriser la tristesse, le cosmos vous réserve ce mois-ci un changement brutal.

L’astrologie révèle que vous avez déjà surmonté des peurs similaires. Alors n’ignorez pas ce processus, reconnaissez que le blues fait partie de la vie, sans vous définir, et sachez qu’il passera. Restez calme et vous surmonterez ce défi émotionnel.

GÉMEAUX

L'astrologie indique que, parce que vous avez une face cachée que vous évitez de montrer aux autres, vous vous réfugiez dans la tristesse. Bien qu'il soit naturel de s'apitoyer sur son sort, rappelez-vous que vous n'êtes pas un fardeau. Les souvenirs du passé refont surface en même temps que les échecs récents, ce qui a un impact sur le bien-être mental de ce signe.

Même si vous reconnaissez la différence entre le passé et le présent, la tristesse persiste, mais sachez qu’elle est temporaire et gérable. Comprenez que les moments sombres font partie de la vie et que vous pouvez trouver du réconfort dans le soutien de ceux qui vous comprennent. Prenez le temps de retrouver votre équilibre, en comprenant que la dépression ne vous définit pas. Gardez le cap sur l’amélioration et l’espoir.