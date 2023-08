© Un changement important arrive, ce sera la chance des signes du zodiaque fin août, selon l'astrologie

Les étoiles sont du côté de ces signes du zodiaque et au cours des derniers jours du mois d'août, vous aurez plus de succès.

Le mois d’août est plein d’énergie, à la fin du mois nous aurons une deuxième Pleine Lune qui nous apportera l’énergie nécessaire pour le changement que nous attendons. Et le fait est que ces débuts de cycle sont très bénéfiques d’un point de vue énergétique. Comme l’ont fait savoir différents astrologues, ils donnent des recommandations à certains signes du zodiaque pour profiter de cette énergie astrale.

Le reste du mois apportera des événements astrologiques qui nous aideront à améliorer nos activités quotidiennes. Mais nous devons être très réceptifs pour obtenir les changements que nous désirons et mettre fin une fois pour toutes à ces conversations en suspens. Cela, que ce soit en termes de relations de couple ou de travail.

Quelle sera la chance des signes du zodiaque au mois d’août ?

Selon l’astrologue vénézuélienne Mia Astral, la chance, la santé, le travail et l’amour des signes du zodiaque pour le reste du mois d’août seront les suivants. Consultez votre horoscope et profitez de toute l’énergie des étoiles pour le reste du mois.

Balance

Que s’est-il passé au cours des derniers jours de juin en termes de relation amoureuse pour ces signes du zodiaque ? Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? Un alignement de cette époque se répète cette semaine. Cela vous donne alors l’occasion de revenir sur le sujet ou de voir comment vous pouvez vous rapprocher maintenant. À lire Attention, voici les signes qui recevront de mauvaises nouvelles avant la fin du mois d’août, selon l’astrologie orientale

Scorpion

C’est une semaine très uranienne pour ce signe du zodiaque. Uranus en Taureau est dans plus de trois connexions. Cela signifie alors qu’il y a des surprises avec les partenaires ou les personnes importantes. Et même si quelque chose vous enlève un peu de contrôle, cela vous ouvre à de nouvelles possibilités. Dans tous les cas, gardez l’esprit ouvert.

Sagittaire

C’est une période de changements inattendus ou soudains pour ce signe du zodiaque. Ces modifications se trouvent notamment dans les horaires, les routines ou les plans qui avaient des dates établies. Soyez patient ! En septembre, vous comprendrez que ces changements étaient pour le mieux. Vous saurez qu’il s’agissait d’une secousse nécessaire pour ne pas être aussi rigide et laisser place à la spontanéité.

Capricorne

C’est une semaine de flashs intuitifs, d’impulsions créatives et aussi d’impulsivité pour ce signe du zodiaque. Cela concerne surtout quelque chose que vous voulez trop, ou en rapport avec la romance ou la réinvention créative. Uranus est très actif en Taureau, vous invitant à vivre de nouvelles expériences qui vous font sentir vivant.

Verseau

La semaine dernière, nous avons eu la « nouvelle Vénus » en Lion et cette semaine sera la nouvelle lune dans ce signe du zodiaque. C’est le moment où une relation entre dans une nouvelle phase ou vous vous ouvrez à de nouvelles relations. Cependant, vous savez que Vénus sera rétrograde jusqu’au début du mois de septembre. Au milieu de ce mois, cela sera donc beaucoup plus évident.

Poissons

Ce signe du zodiaque a eu une nouvelle lune en Lion qui lui propose une nouvelle étape. Cela, pour montrer ses talents d’une manière différente et aussi un changement de look ou de style bien mérité. Mais vous devez attendre que Vénus soit directe pour agir. Pour l’instant, contentez-vous de planifier. À lire 5 signes du zodiaque qui auront de la chance, de l’argent et de l’amour pendant la pleine lune

Bélier

Avec la nouvelle lune en Lion, des idées et des propositions de projets ou de plans personnels passionnants vont émerger. Il ne fait aucun doute qu’il y a dans la zone du Lion de votre signe du zodiaque une énergie de nouveauté et d’ouverture dont vous devriez profiter. N’oubliez pas qu’en matière de cœur, il est prudent de continuer à observer votre relation avec vous-même. Veillez aussi à votre estime de soi pendant que Vénus reste rétrograde jusqu’au début du mois de septembre.

Taureau

S’il envisage de rénover sa maison ou de déménager, ce signe du zodiaque est en phase avec les alignements du moment. Mais n’oubliez pas que Vénus reste rétrograde jusqu’au début du mois de septembre. C’est à ce moment-là qu’il serait préférable d’entamer tout le processus.

Gémeaux

Que s’est-il passé autour du 28 juin avec des amis pour ce signe du zodiaque ? Y a-t-il eu un malentendu ou un moment où vous ne vous êtes pas sentie prise en compte ? Vénus rétrograde répète le trigone à Chiron. Cela vous donne alors l’occasion de réexaminer la situation, mais d’un autre point de vue, pour faire amende honorable.

Cancer

La nouvelle lune en Lion met en place des tensions qui permettront à ce signe du zodiaque de sortir d’un train de vision. Cela, pour vous rapprocher d’un état d’esprit plus éveillé et d’une meilleure connexion avec les autres. Cela vous permettra également d’élaborer de nouveaux projets, d’arrêter de répéter des thèmes, de poursuivre de nouveaux intérêts et d’avoir plus d’expériences dans votre vie de tous les jours.

Lion

Nous avons eu une nouvelle Vénus dans votre signe du zodiaque. Et cette semaine est votre nouvelle lune, vous avez donc l’impression d’être dans une période de renouveau. Ce processus, qui a commencé en juin et se termine en octobre, vous met en contact avec qui vous êtes et vos désirs les plus profonds.

Vierge

Aussi folle que puisse paraître l’intention de grandir, d’apprendre, de prendre ou de donner des cours, et de voir d’autres pays, faites-le ! Et maintenant encore plus avec la nouvelle lune en Lion. Il ne s’agit pas d’un vœu exaucé, mais de repousser vos limites dans ce que vous croyez possible pour vous, c’est là que ça commence.