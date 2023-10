© Numérologie : découvrez l'âge idéal pour se marier selon votre signe du zodiaque

Pour tous ceux qui envisagent de se marier, il existe un calcul selon la croyance de la numérologie où il est correct dans l’âge que chacun va se marier selon sa date de naissance et son signe du zodiaque, donc nous allons vous dire ci-dessous combien vous avez besoin pour que votre couple de rêve devienne réalité.

L’astrologie n’est pas seulement basée sur ce qui se passe dans l’univers, mais elle donne aussi la priorité à la numérologie. Celle-ci ne sert pas seulement à faire des comptes, mais les nombres sont aussi liés au destin et au chemin que chacun des êtres humains ou des conformants de l’horoscope tracent.

C’est l’âge auquel vous vous marierez, en fonction de votre date de naissance et de votre signe du zodiaque.

C’est la numérologie et l’astrologie elles-mêmes qui ont donné un calcul exact de l’âge auquel vous allez vous marier. Cela, en fonction de votre date de naissance et de votre signe du zodiaque. Beaucoup ne doivent donc pas désespérer, car leur rêve est sur le point de se réaliser, tandis que d’autres devront attendre un peu plus longtemps, car de bonnes nouvelles sont à venir.

Signe du zodiaque : Bélier (20/03 – 19/04)

Pour ce signe du zodiaque, il n’est jamais trop tôt pour se marier. Et si vous tombez soudainement amoureux, vous êtes impatient de dire OUI dès le premier rendez-vous. Vous n’attendrez donc pas trop longtemps pour vous marier et cela peut arriver avant même que vous n’ayez 20 ans. À lire 3 signes du zodiaque regretteront d’avoir avoué un secret qui sera révélé en octobre

Taureau : 20/04 – 20/05

Vous désirez l’harmonie et une belle relation amoureuse avec un autre signe du zodiaque. De nature patiente et prudente, vous réfléchirez à deux fois avant de prendre une décision, comme celle de vous marier. Vous ferez le grand pas après l’âge de 25 ans, lorsque vous serez totalement sûr d’avoir trouvé « l’élue ».

Gémeaux : 21/05 – 20/06

Ce signe du zodiaque une personne compliquée et indécise. C’est pourquoi il vous sera très difficile de trouver quelqu’un qui vous aime vraiment et qui soutient votre état d’esprit. Il vous faudra beaucoup de temps avant de trouver votre partenaire. Vous aimez l’idée du mariage, mais en même temps vous en avez peur. Vous vous marierez vers l’âge de 35 ans.

Signe du zodiaque : Cancer (21/06 – 22/07)

Fonder une famille est pour ce signe du zodiaque l’idéal suprême de la vie. Depuis votre plus jeune âge, vous rêvez de vous voir dans votre robe de mariée, il ne vous faudra donc pas plus de 20 ans pour réaliser votre rêve.

Signe du zodiaque : Lion (23/07 – 22/08)

Ce signe du zodiaque est comme une star et veut être flattée. C’est pourquoi votre mariage vous donnera l’occasion d’être une princesse le temps d’une journée. Vous l’imaginez et le préparez depuis l’enfance. Il est très probable que vous disiez « je le veux » avant d’avoir 25 ans.

Vierge : 23/08 – 22/09

Vous êtes le type de femme qui recherche la perfection dans tous les domaines, et le sentimental ne fait pas exception. Cela prendra plus de temps jusqu’à ce que vous trouviez le signe du zodiaque parfait. Une fois que vous l’aurez trouvé, vous saurez le faire se sentir spécial, le récompensant par une loyauté totale. Le mariage aura lieu vers l’âge de 30 ans. À lire 3 pluies de météores apporteront de bonnes nouvelles pour tous les signes avant le 20 octobre

Balance : 23/09 – 22/10

Vous souhaitez de tout cœur fonder une famille, mais il vous faut l’homme idéal à vos côtés pour avoir le courage de franchir ce pas. Ce signe du zodiaque a du mal à prendre une décision à ce sujet. Il se mariera donc après l’âge de 25 ans.

Scorpion : 23/10 – 21/11

Se marier avec un seul rendez-vous ? C’est possible pour ce signe du zodiaque, car il se fie beaucoup à ses premières impressions et à son instinct. Le prétendant devra être préparé au cas où il voudrait avoir une relation durable avec vous. Vous ferez le grand saut vers l’âge de 25 ans.

Sagittaire : 22/11 – 21/12

Une fois que ce signe du zodiaque aura trouvé la personne qu’il le veut, il n’y réfléchira pas à deux fois. Mais avant de vous engager, vous voudrez profiter de votre célibat. Vous vous marierez après l’âge de 25 ans.

Capricorne : 22/12 – 19/01

Le mariage viendra plus tard pour ce signe du zodique. Et cela, parce que vos priorités sont votre carrière professionnelle, votre position sociale et ensuite le côté sentimental. Le mariage aura probablement lieu vers l’âge de 30 ans et cela parce que vous avez souvent des moments de doute en amour et que vous pouvez prendre de mauvaises décisions ou même renoncer facilement à la bonne personne.

Verseau : 20/01 – 17/02

Ce signe du zodiaque est un esprit indépendant et la pensée traditionnelle ne lui convient pas. Vous ne croyez pas au mariage ni que l’amour a besoin de démonstrations. De plus, vous ne privilégiez pas les relations à long terme car vous ressentez le besoin d’être libre. Si vous vous mariez, ce sera surtout pour faire plaisir à l’être aimé et cela se fera après 30 ans.

Poissons : 18/02 – 19/03

Ce signe du zodiaque est un romantique invétéré et un mariage de conte de fées fait partie de ses projets. Vous vous marierez très jeune, peu après votre 20e anniversaire, avec le petit ami que vous avez depuis votre adolescence. Pour vous, l’amour est la chose la plus importante, il vous fait sentir vivante, vous remplit de satisfaction et vous rend heureuse.