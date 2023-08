© 3 signes du zodiaque qui seront tentés d'être infidèles à partir du 28 août

Trois signes du zodiaque qui seront tentés de tromper leur partenaire pendant le transit de Mercure au trigone d’Uranus à partir du 28 août 2023 devront lutter contre leurs instincts.

Ces signes sont : Bélier, Taureau et Vierge.

Mercure au trigone d’Uranus à partir du 28 août 2023 peut amener le Bélier, le Taureau et la Vierge à compromettre leur intégrité.

Lorsque Mercure est en trigone à Uranus, vous pouvez vous attendre à des problèmes au paradis.

Vous pouvez même remarquer que ce que vous pensiez être le paradis est en fait quelque chose que vous considérez maintenant comme un véritable enfer.

Tout dépend de votre point de vue, car rien ne change vraiment ici. Ce qui a de bonnes chances de changer, c’est l’opinion que vous en avez.

En l’occurrence, il s’agit de votre relation. Le 28 août, beaucoup d’entre nous vont changer d’avis.

Nous ne saurons même pas d’où il vient, mais vous sentirez que votre réaction à ce changement possède une justification précise. Et si vous avez déjà fait face à la tentation de tromper votre partenaire, ce sera le tournant.

Cette infidélité peut également aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut prendre la forme d'une rencontre physique ou d'une liaison émotionnelle qui est sur le point de se produire.

Dans une relation avec un ami, il existe de nombreuses formes d’infidélité pour chaque signe du zodiaque. Nous savons tous maintenant qu’il n’est pas toujours nécessaire d’être spécifique à une nouvelle relation. Cela implique aussi le changement dans votre relation. De plus, il existe maintenant un large éventail de possibilités. Mais vous voudrez peut-être y réfléchir à deux fois avant de vous engager dans l’une d’entre elles.

Les signes du zodiaque qui sont tentés de tricher pendant le tri de Mercure avec Uranus à partir du 28 août 2023 :

Bélier (21 mars – 19 avril).

Avouons-le, vous n’avez pas besoin d’un transit céleste spécial pour justifier votre désir d’aimer tout le monde. Il peut s’agir de Mercure en trigone avec Uranus ou de crêpes en trigone avec Manjar. Cela n’a pas vraiment d’importance, bien que le premier soit probablement l’impulsion que vous allez ressentir ici.

Ce signe du zodiaque le don d’être polyamoureux, mais il se contente d’une relation monogame.

Si seulement vous pouviez tout avoir : la loyauté et la dévotion inébranlable de celui que vous aimez, et la liberté de vous mettre au lit avec tous ceux qui vous tapent dans l’œil.

Le 28 août vous donnera un coup de baguette infidèle, Bélier. Est-il possible que cette fois-ci vous n’agissiez pas sous le coup de l’émotion ? Car … rappelez-vous où cela vous a mené la dernière fois… Mes lèvres sont scellées.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Il existe une seule raison pour laquelle ce signe du zodiaque pas infidèle. Vous ressentez de l’empathie pour la personne avec laquelle vous êtes engagé, en ce moment. Votre corps vous dit oui, mais votre bon sens vous dit NON NON NON !

C’est bien, écoutez votre bon sens et mettez vos instincts en sourdine dans ce cas, car même si vous voulez être infidèle, vous ne voulez blesser personne, et chaque fois que nous trompons quelqu’un dans une relation engagée, nous finissons par briser un cœur, ou briser une relation en deux.

Vous pensez peut-être que c’est votre droit ; vous êtes un être humain sain, en pleine possession de ses moyens, et vous voulez faire ce qui vous vient naturellement.

En théorie, c’est une bonne chose, mais des cœurs d’autres signes du zodiaque sont en jeu. Vous savez ce que c’est : tricheur un jour, tricheur toujours, et vous ne voulez pas commencer ce style de vie malheureux, plein de mensonges et de stress.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Vous n’avez probablement pas le courage de tromper votre partenaire, mais vous avez le culot d’avoir une aventure en ligne. Le flirt vous donne de la vie et vous fait vous sentir jeune. Pour justifier vos actes, vous renvoyez la balle et mettez tout sur le dos de votre partenaire.

Il ne vous donne pas ça, il n’est pas à votre hauteur, il est ennuyeux, limité, sans imagination, bla-bla-bla. Hé, vous avez signé avec cette personne, alors prenez vos responsabilités, Vierge.

Ce que vous êtes sur le point de faire, c’est de continuer à tromper votre partenaire. Et peu importe à quel point il semble excitant de flirter imprudemment avec un étranger en ligne, en fin de compte, la personne en ligne n’en a rien à faire de vous.

Ne gâchez pas tout sur un coup de tête, Vierge. Vous avez trop à perdre. Essayez d’arranger les choses par une communication honnête, plutôt que par des manigances émotionnelles.