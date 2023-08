© L'astuce pour gagner à la loterie, selon votre signe du zodiaque

La numérologie est un ensemble fascinant de croyances et de traditions qui établissent un lien entre les êtres vivants et les forces spirituelles. Bien que son nom suggère qu’elle se concentre uniquement sur les nombres, elle englobe en réalité les lettres, les signes du zodiaque et d’autres caractères qui influencent la vie des gens.

Cette discipline ancienne nous permet de mieux comprendre notre personnalité et notre destin. Par ailleurs, elle nous surprend également par des conseils personnalisés. Cela implique l’astuce pour gagner à la loterie en fonction de notre signe du zodiaque.

Dans la pratique de la numérologie, les chiffres et les lettres s’avèrent être liés à des énergies et à des vibrations. Ces dernières peuvent influencer notre vie de diverses manières. La connaissance de notre numéro de vie nous permet de démêler les schémas et les caractéristiques de notre personnalité et de notre destin. Ce chiffre est obtenu à partir de notre signe du zodiaque ou plus précisément de notre date de naissance. On peut aussi le calculer à partir des lettres de notre nom.

En ce qui concerne les loteries, certains pensent que nous pouvons augmenter nos chances dans les jeux de hasard, y compris gagner à la loterie. Cela, en identifiant les chiffres et les lettres significatifs dans notre vie selon la numérologie. Cela est dû à la croyance que l'univers parle à chaque signe du zodiaque à travers ces vibrations et ces nombres. Et que chacun d'entre eux possède une qualité spéciale qui peut s'aligner sur notre intuition et notre fortune.

L’astuce pour gagner au loto, selon votre date de naissance

Initialement, en numérologie, pour connaître son « numéro de vie », il faut additionner les codes de sa naissance. Par exemple : la date du 23 octobre 1994 se calcule 2+3+1+0+1+9+9+4= 29. Puis, on la simplifie en un seul chiffre avec une somme 2+9= 11. Et si l’on obtient deux chiffres on répète l’opération 1+1= 2. Le numéro personnel du signe du zodiaque ayant cette date de naissance est 2.

On peut réaliser cette opération avec la date de naissance d’une personne. Toutefois, on peut également le faire avec son nom. En effet, il existe des nombres qui « vibrent » avec les noms et prénoms de chaque signe du zodiaque. C’est ce que l’on appelle le « numéro de personnalité », selon la numérologie. Chaque lettre consonante du nom d’une personne correspond à un chiffre.

Une fois que l’on connaît l’affectation numérique de toutes les lettres, on additionne ces valeurs. Si la somme donne un nombre à deux chiffres, on les additionne encore. Et ce, jusqu’à ce que l’on obtienne un nombre à un chiffre.

Si vous voulez connaître le numéro de vie d'une personne à travers son nom, il faut faire une somme basée sur les valeurs de chaque lettre comme indiqué dans le tableau. Par exemple : Elisa, la consonne 'L' égale 3 et 'S' égale 1 donc le résultat est 4. Selon la numérologie, en connaissant votre 'numéro de vie' et les nombres qui entourent l'énergie de votre nom, vous pourriez avoir plus de chance dans les jeux de hasard et probablement gagner à la loterie.