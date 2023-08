© Mercure rétrograde en Vierge : voici ce que cela signifie lorsqu'il se trouve dans le signe associé à la santé

Mercure rétrograde à nouveau pour la troisième fois cette année dans un signe de terre. Cette fois, il se trouve en Vierge, le signe associé à la santé et à l’ordre. Il nous aide alors à faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas.

Au cours des trois prochaines semaines (jusqu’au 15 septembre), nous analyserons et repenserons tout ce qui a trait à la bonne façon de communiquer et de gérer efficacement nos ressources. En outre, Vénus restera rétrograde jusqu’aux premiers jours de septembre. Ce qui en fait alors une période où nous aurons les yeux et l’esprit tournés vers la révision de nos choix.

La nouvelle de cette fameuse rétrogradation peut générer de l’anxiété. Néanmoins, la vérité est que l’énergie vierge nous aidera à détecter où plus d’ordre et de méthode sont nécessaires. Cela, en ramenant nos besoins sur terre, afin de mettre en place un plan concret sans tomber dans de fausses illusions.

Il est conseillé de prêter attention aux détails et de vérifier les messages que nous envoyons. En outre, c’est un excellent transit pour détecter comment les petites actions quotidiennes. Celles qui passaient auparavant inaperçues, sont silencieusement responsables du chaos actuel dans nos vies. À lire Août : les prédictions astrologiques invitent 4 signes à se défaire du passé

Comme tous les transits astrologiques, il a ses avantages et ses inconvénients à prendre en compte en fonction de sa position dans votre thème natal :

Bélier.

Mercure transitera dans votre maison des routines et des habitudes saines. Il est possible que des retards dans les démarches administratives et des problèmes de santé surviennent. Ce qui vous permettra alors de vous arrêter pour corriger les erreurs que vous avez négligées. De plus, vous pourrez également détecter comment améliorer vos méthodes d’organisation. Cela, que ce soit dans votre vie personnelle ou au travail. Au cas où, sauvegardez tout !

Taureau.

Cette rétrogradation de Mercure est une invitation à repenser votre image et à discriminer ce qui vous représente encore de ce qui ne vous représente plus. Bien sûr, pendant le processus, vous pouvez avoir des doutes. Et peut-être que des situations ou des amours du passé reviendront pour que vous identifiiez où il y a encore de la passion et où il n’y en a plus.

Gémeaux.

Votre foyer et votre famille pourraient exiger beaucoup de vous pendant cette rétrogradation. Et aussi lourd que cela puisse paraître à votre énergie détachée, c’est l’occasion de trier votre base émotionnelle présente et passée. Vous pourrez alors établir une méthode à long terme pour maintenir l’ordre.

Cancer.

Cette rétrogradation de Mercure vous amènera à revoir les problèmes en suspens avec vos frères et sœurs, vos voisins et les conversations en suspens de toutes sortes. En activant votre 3e maison, il vous est conseillé de sauvegarder vos données importantes. De plus, vous devez vous absenter des écrans pour ne pas vous effondrer. À lire Les 4 signes du zodiaque chinois les plus affectés par l’arrivée de Mercure rétrograde

Faites particulièrement attention avant d’envoyer des messages, des courriers et des audios. Effectivement, il peut y avoir des interprétations erronées et des malentendus. Profitez-en également pour revoir vos méthodes d’étude afin de les améliorer.

Lion.

C’est un très bon transit pour voir où les petites dépenses ont un impact important sur votre bilan mensuel. De plus, comme cette rétrogradation touche votre zone d’économie et de ressources, cela vous aide aussi à évaluer si vos talents sont bien gérés.

Vierge.

Cette rétrogradation de Mercure est le moment idéal pour aller au fond des choses. Vous pouvez notamment ajuster les détails de votre relation avec vous-même. Prenez une distance salutaire avec votre esprit et observez vos pensées à la loupe. La rétrogradation de votre maître a généralement un impact direct sur vos nerfs et votre anxiété. Et cette année ne fait pas exception à la règle. Il est alors temps d’examiner l’impact de vos exigences excessives et de votre scepticisme sur votre santé. Avez-vous essayé la méditation ?

Balance.

La rétrogradation de la planète de la communication et du commerce se produit dans votre 12e maison et constitue une invitation claire à l’introspection. Vous avez tendance à être très sociable, alors vous accorder une pause dans l’agitation mentale peut être plus bénéfique que vous ne le pensez.

En outre, vous allez ralentir et il est inutile de gaspiller de l’énergie à essayer de suivre le même rythme qu’auparavant. C’est le climat astral idéal pour travailler sur la connexion avec votre santé et votre spiritualité.

Scorpion.

Votre secteur des amitiés et des réseaux est activé et il est également temps de ralentir pendant une seconde. Cela, pour voir où vous dépensez des ressources et de l’énergie dans des espaces qui ne vous apportent rien de plus. Il vous invite également à réfléchir à la question de savoir si vous souhaitez vous impliquer davantage dans les questions sociales qui vous préoccupent aujourd’hui. Qu’est-ce que la société attend de vous en ce moment ?

Sagittaire.

Mercure rétrograde dans votre zone professionnelle et cela peut être frustrant par moments, mais si ces obstacles étaient l’occasion d’examiner où vous donnez trop à des projets qui ne vous rapportent pas de manière bénéfique ? Cela pourrait être bon pour votre santé mentale et votre portefeuille !

Verseau.

Au cours des trois prochaines semaines, vous ferez le point sur votre façon de vous lier intimement. Quels sont les thèmes de votre passé qui sont représentés dans vos attachements actuels ? C’est l’occasion de les identifier pour ne plus les répéter. Mettez également de l’ordre dans vos comptes, car des dettes et des recouvrements en suspens pourraient apparaître.

Poissons.

Cette rétrogradation de Mercure a un impact direct sur vos relations et vos partenariats. Des doutes et des questions surgiront sur plusieurs fronts et il s’agira de renégocier les accords si nécessaire. Ce qui doit partir partira et ce qui est maintenu sera beaucoup plus apprécié parce que ce seront les liens où vous verrez votre propre valeur se refléter.

Capricorne.

Mercure rétrograde, vous devriez vous ouvrir un peu plus aux autres. Ne pensez plus au travail et évitez de vous mettre dans le pire. En ouvrant votre cœur aux autres et en baissant vos défenses, vous découvrirez que tout n’est pas si mauvais.