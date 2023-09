© Saison des éclipses : le même mois, nous aurons une éclipse solaire et une éclipse lunaire, quel est leur impact ?

Deux éclipses très spéciales nous attendent en octobre ; la première éclipse solaire en Balance le 14 octobre. D’autre part, l’éclipse de la pleine Lune en Taureau le 28 octobre, qui fera de ce mois l’un des plus intenses de l’année.

Les éclipses se produisent toujours par paires et à deux semaines d’intervalle. Si la première était celle du Soleil lors d’une Nouvelle Lune, la seconde sera celle de la Pleine Lune (et vice versa). Nous appelons cette période la « saison des éclipses » et, bien qu’il n’y ait généralement que deux saisons par an, il peut y en avoir jusqu’à trois !

Pendant la saison des éclipses, de nouvelles opportunités apparaissent. Nous nous marions, nous déménageons, nous faisons notre deuil si nécessaire et cette puce tombe enfin ! Nous remplissant de courage et d’anxiété pour sauter dans quelque chose de nouveau.

Eclipse solaire à 21 degrés Balance le 14 octobre

Cette éclipse solaire en Balance nous invite à enregistrer l’équilibre entre nos propres désirs et la dépendance dans nos partenariats. Cela ne concerne pas seulement le couple, mais a également un impact sur les collaborations et les partenariats. En outre, cet afflux supplémentaire d’énergie de la Balance nous incite à apprécier la valeur des unions entre personnes. Il nous impose également à rechercher davantage d’ordre et d’harmonie dans nos relations. À lire La prédiction de Baba Vanga pourrait changer la vie sur la planète Terre

Vénus, la maîtresse de la Balance, sera en Vierge et en opposition à Saturne rétrograde en Poissons. Ce qui nous incitera à faire preuve d’un certain réalisme dans nos rapports avec les autres. Et ce, en laissant de côté les projections et les fantasmes.

Ce sera une période de grandes transformations pour tous les signes (étant donné le carré de Pluton à la lunaison et à Mars), mais surtout pour le Bélier et la Balance. De même, dans une deuxième mesure, pour le Cancer et le Capricorne. En effet, cela aura un impact sur leur foyer et leur carrière, respectivement. Lilith la Lune Noire sera très proche de Vénus nous demandant d’honorer nos pulsions sexuelles refoulées et notre ombre en général.

Enfin, il convient de noter qu’une éclipse similaire à celle-ci s’est produite le 14 octobre 2004. Ainsi, il peut être utile de réfléchir à ce qui se passait dans nos vies à ce moment-là. Cela, pour comprendre les questions que cette puissante Nouvelle Lune mobilise.

Eclipse partielle de la pleine lune à 5 degrés du Taureau – 28 octobre

Le Taureau nous invite toujours à nous connecter au plaisir et à la stabilité. Le Scorpion, quant à lui, symbolise la crise qui nous donne du pouvoir. Le Soleil en Scorpion (la mort) s’oppose à la Lune en Taureau (la vie) et appelle à un plus grand équilibre entre ces énergies.

Quel est l’équilibre entre ce que j’obtiens pour moi et ce que je partage ? Et celui entre la jouissance du présent et la transformation personnelle ? Une éclipse de pleine lune est un moment très émouvant qui symbolise en soi la conclusion d’un cycle. Ce dernier a commencé il y a six mois. Et ce, même si, dans ce cas, il s’agit également de la dernière éclipse de lune en Taureau jusqu’en 2031. À lire Les œufs augmentent-ils le taux de cholestérol ? Les experts révèlent les mythes qui entourent cet aliment

C’est une excellente occasion de faire le deuil et de clore un processus qui continue depuis la fin de 2021 (ou plus tôt). Celui-ci a déjà besoin d’un au revoir pour se détendre et libérer une nouvelle énergie. De plus, la Lune sera accompagnée de Jupiter rétrograde qui sera en opposition au Soleil (ainsi que Mars et Mercure en Scorpion), ce qui peut accentuer le drame.

Dans ce cas, il est préférable de ne pas prendre de décisions dans le feu de l’action. En effet, cette Pleine Lune sera très intense. Et pendant les éclipses, il y a généralement une partie cachée de la Lune que nous ne pourrons voir que plus tard.

Nous pouvons également nous attendre à des changements dans le domaine économique, à la recherche d’un meilleur équilibre. En fin de compte, il nous appartiendra d’évaluer les changements nécessaires pour clore cette étape. Cela, malgré l’incertitude et laisser place à une version beaucoup plus confiante de nous-mêmes.