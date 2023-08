© Les 4 signes du zodiaque chinois les plus affectés par l'arrivée de Mercure rétrograde

Voir Ne plus voir le sommaire Rat

Le mois d’août sera la troisième rétrogradation de Mercure de l’année. La première ayant commencé l’année dernière et ayant duré jusqu’au début du mois de janvier. La deuxième s’est déroulée du 21 avril au 15 mai, dans la constellation du Taureau. Aujourd’hui, du 23 au 15 septembre, la petite planète sera à nouveau perçue en « rétrogradation », dans le signe de la Vierge. Cela portera alors malheur à quatre signes du zodiaque de l’horoscope chinois.

Rat

Né dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Les risques financiers entrent dans la vie de ces signes du zodiaque oriental. Et vous les prenez avec confiance parce qu’il y a assez d’argent sur votre compte, alors vous commencerez à faire des achats sans prêter attention à ce qui reste. Les responsabilités que vous avez à assumer durant la première semaine de septembre vous amèneront à dépenser plus que prévu. De plus, vous n’aurez rien pour le justifier.

C'est pourquoi vous serez obligé d'emprunter de grosses sommes d'argent pour ne pas ternir votre réputation. Le gaspillage de l'argent sera votre plus grand tourment durant ces jours.

Serpent

Né dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Vous devrez communiquer avec quelqu’un qui vous a assuré que vous pouviez compter sur lui pour résoudre certaines affaires. Mais vous vous rendrez compte que tout cela fait partie d’une imposture, qu’il ne cherche qu’à vous rouler dans la farine. En effet, il ne veut pas assumer certaines responsabilités et vous devrez maintenant le faire vous-même.

Ces signes du zodiaque doivent trouver le moyen de clôturer certains comptes qu’ils laisseront en suspens pour essayer de marquer un nouveau départ. Ainsi, les autres sauront que c’est vous qui prendrez le relais, mais pas que vous êtes comme cette personne.

Chèvre

Née dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015.

Les bagarres ne cesseront pas pendant ces 24 jours de Mercure rétrograde pour ces signes du zodiaque. Des conflits s'installeront dans votre vie. Tout et n'importe quoi suffira à déclencher de fortes disputes avec votre partenaire, votre famille, vos collègues de travail, et même avec des inconnus.

Vous devrez faire attention à vos paroles car vous pourriez dire des phrases blessantes qui pourraient rester dans la mémoire des personnes qui vous tiennent en haute estime. De plus, dans la rue, vous risquez de croiser quelqu’un d’agressif qui pourrait vous faire du mal.

Chien

Né dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

De nombreux événements disperseront ces signes du zodiaque. Ils pensent à certains problèmes domestiques qu’ils n’ont pas pu résoudre. Ce qui vous amènera alors à faire des erreurs, à résoudre des gaffes pour lesquelles vous pouvez être déduit d’une grosse somme d’argent. Vous pourriez même écoper d’une punition sévère au travail.

En revanche, vous aurez une charge de travail plus importante. Cela générera alors du stress dû à la pression que vous vous mettez pour que tout se passe bien, sans détails et rapidement. Sans y penser, vous obtiendrez l’approbation et vous risquez de ne pas réussir.