© Voici comment se présente le mercure rétrograde d'août 2023 pour les signes du zodiaque

Depuis quelques semaines, nous essayons de déterminer ce que nous voulons exactement en raison de la rétrogradation de Vénus. Maintenant, Mercure va rejoindre la saison rétrograde en apportant sa propre leçon. Nous devrions réfléchir avant de parler, revoir les affaires inachevées et réfléchir aux accords que nous devrions ou ne devrions pas conclure.

Entre le 23 août et le 15 septembre 2023, Mercure vivra sa rétrogradation en Vierge

Je suis sûr que vous vous êtes demandé à quoi ressemble Mercure rétrograde en août 2023. Pour les signes, eh bien, voici la réponse !

Lorsque Mercure recule dans le ciel, de notre point de vue sur Terre, il y a un peu de confusion mentale. Cependant, ce n’est pas du tout inhabituel si l’on considère que Mercure rétrograde pendant environ trois semaines, trois à quatre fois par an. Et que nous devrions être familiers avec cette expérience maintenant. Nous devrions déjà être habitués à cette expérience.

Que se passe-t-il donc habituellement ?

Mercure rétrograde attire l’attention sur des situations non résolues, des malentendus, des affaires inachevées, des ajustements de projets, des mots non prononcés…. À lire Ce que signifie une planète en rétrogradation et comment elle nous affecte? Voici la réponse

C’est aussi une période où Mercure met notre patience à l’épreuve. Des retards vous accompagneront : envoi de messages aux mauvaises personnes, pannes de communication, notifications d’annulation de rendez-vous ou pannes de votre équipement technologique. Ne signez pas de contrats et ne prenez pas de décisions importantes.

Ne vous paralysez pas non plus en vous retirant dans un endroit sûr et en craignant la rétrogradation de Mercure. Mais vérifiez vos pensées, surveillez ce que vous dites et faites attention à ce que vous faites. Prenez-le comme une pause mentale et un congé cérébral. D’une manière ou d’une autre, Mercure rétrograde interrompt le flux d’informations pendant un bref moment. Ce, en nous donnant le temps de régler certains drames non résolus. Et aussi en tournant la page et en laissant aller le passé.

Plus précisément, Mercure rétrograde en Vierge, un signe de terre mutable régi par le même Mercure qui incarne la santé et le travail acharné. Ce qui signifie donc que nous nous arrêtons un moment pour revoir nos plans de travail et prêter attention à ce que le corps nous dit. En l’occurrence, la rétrogradation de Mercure peut être très amicale parce qu’elle se déroule dans un signe qu’il gouverne. Mais cela ne vous dispensera pas de faire vos devoirs.

Il est donc temps d’adapter votre routine afin de rendre les choses un peu plus efficaces et de gagner du temps pour vous-même. Vous avez la permission de vous perdre et de découvrir de nouvelles choses sur le chemin du retour. Lorsque Mercure rétrograde prendra fin en septembre, vous ressentirez une fermeture importante et libératrice accompagnée d’une clarté révélatrice. Après tout, la vérité nous libère.

Voyons ce que Mercure rétrograde réserve à chaque signe solaire et/ou signe ascendant

Bélier

Bélier, avec Mercure rétrograde ce 23 août, une période de réflexion sur votre bien-être s’ouvre. Il est temps d’évaluer vos habitudes et de faire le point sur votre santé. Reconsidérez la façon dont vous menez votre vie quotidienne. Vous pourriez ressentir une certaine confusion dans votre travail quotidien. Ce qui pourrait vous amener à relancer des projets en suspens. À lire Voici les 3 signes du zodiaque qui recevront fortune et abondance avant la fin du mois d’août

L’objectif est de rationaliser votre routine pour être plus efficace, mais surtout de prendre du temps pour vous. C’est le bon moment pour vous d’examiner comment vous tirez le meilleur parti du temps dont vous disposez. Lorsque Mercure deviendra direct, vous trouverez un meilleur rythme dans vos tâches quotidiennes. N’oubliez pas que la productivité a besoin d’équilibre, tout comme un muscle a besoin de repos. Procédez étape par étape et vous comprendrez.

Taureau

Bien que Mercure rétrograde puisse être déroutant, il pourrait s’avérer intriguant pour vous, Taureau. Cela pourrait refroidir votre relation actuelle (si vous en avez une) et, en même temps, stimuler votre côté artistique. Vous pourriez renouer avec un ancien amant ou reprendre des projets créatifs abandonnés.

Profitez-en pour apprendre un nouveau métier ou vous adonner à une activité de loisir. Lorsque Mercure reprendra sa direction le 15 septembre, vos idées les plus créatives jailliront à nouveau. Ainsi, vous vous connecterez aux inspirations qui ont émergé au cours des dernières semaines. Vous vous sentirez peut-être prêt à aimer à nouveau ou à rafraîchir votre relation actuelle.

Gémeaux

Vous avez peut-être envie de relations humaines, mais cela n’exclut pas les problèmes à la maison, Gémeaux. Avec Mercure rétrograde, il est temps de soigner vos racines et de renforcer ce que vous avez construit. Vous pourriez avoir des conversations importantes avec un membre de votre famille ou votre colocataire.

Lorsque Mercure repartira vers l’avant le 15 septembre, vous serez en mesure de résoudre les conflits familiaux et de fixer des limites pour vous protéger. Relevez ces défis avec courage, car vous avez le pouvoir de transformer votre foyer et de créer la version de la famille dont vous rêvez. C’est le moment de faire des changements importants.

Cancer

Il se peut que vous parliez sans réfléchir pendant que Mercure est en rétrograde, alors faites attention à ce que vous dites, Cancer. Vous pourriez avoir des conversations compliquées, et certaines personnes qui se sont éloignées pourraient reprendre contact avec vous. Pensez à vérifier vos messages et à sauvegarder vos documents importants. En effet, des problèmes pourraient survenir avec vos appareils technologiques.

De même, c’est une période pour perfectionner une compétence, reprendre une étude abandonnée ou faire des recherches sur un nouveau sujet. Lorsque Mercure repartira vers l’avant le 15 septembre, vous pourrez résoudre des discussions en suspens. Profitez de cette période pour apprendre à améliorer votre façon de communiquer et à vous exprimer avec clarté et détermination.

Lion

Avec la rétrogradation de Mercure, vous serez amené à reconnaître ce que vous appréciez dans votre vie, Lion. Vous pouvez ressentir un manque qui vous pousse à faire de mauvais choix, mais c’est aussi l’occasion de revoir votre définition de l’abondance. Si vous le pouvez, ajustez votre budget. Profitez de ce temps supplémentaire pour vous réorienter avant de passer à autre chose.

Lorsque Mercure avancera à nouveau le 15 septembre, les problèmes financiers commenceront à être résolus. Surtout si vous avez travaillé à la guérison de votre relation avec l’argent. Il est important que vous vous efforciez de mériter afin d’attirer l’abondance que vous attendez.

Vierge

Mercure rétrograde vous rappelle qui vous êtes vraiment. Vous êtes un être serviable par nature. Mais ce n’est pas le moment de prendre soin des autres, mais de vous-même, Vierge. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous savez ne pas pouvoir assumer, surtout si ce ne sont pas celles de quelqu’un d’autre.

Lorsque Mercure reprendra sa direction en septembre, vous ressentirez une véritable transformation qui vous reconnectera avec votre côté le plus authentique. N’ayez pas peur d’explorer votre moi intérieur pendant cette rétrogradation. Vous découvrirez un énorme potentiel qui vous aidera à faire quelque chose que vous voulez vraiment faire et que vous n’avez pas osé faire.

Balance

Préparez-vous à explorer votre moi intérieur en profondeur, Balance. Avec Mercure rétrograde, il est temps de faire face à votre moi caché. Bien que vous puissiez vous sentir un peu en retrait et distant des gens. Cette pause sociale permettra à votre subconscient de reconstruire ce que vous ne comprenez pas encore.

Méfiez-vous de l’autocritique excessive. Examinez plutôt quelles sont vos habitudes improductives afin d’y apporter les changements nécessaires. Lorsque Mercure devient direct, vous vous réveillez d’un long sommeil. Vous vous sentirez plus reposé, comme si vous aviez trouvé la réponse dans votre subconscient. Profitez de la rétrogradation de Mercure pour vous débarrasser des fardeaux qui ne vous appartiennent pas.

Scorpion

Avec Mercure rétrograde, vous pourriez vous sentir seul, même si vous êtes entouré de gens, Scorpion. Si vous avez eu un désaccord ou un malentendu avec un ami, il est temps d’éclaircir la situation et de la résoudre. Cela pourrait également indiquer des reconnexions avec d’anciens collègues et partenaires que vous avez perdus de vue.

Ces personnes pourraient avoir de précieuses leçons à vous donner. En même temps, vous pourriez être en train de repenser votre vision de l’avenir. Si vous devez procéder à des changements, commencez à les planifier. Dans les deux cas, faites attention aux informations que vous partagez avec les autres.

Lorsque Mercure deviendra direct, votre attitude s’améliorera. Ne regrettez pas d’avoir décidé de vous éloigner de certaines personnes pendant un certain temps. Vous créez de l’espace pour de nouvelles connexions.

Sagittaire

Mercure rétrograde va bousculer vos projets professionnels, Sagittaire, surtout ceux qui ne reposent pas sur des bases solides. La vie vous invite à prendre des chemins créatifs et inattendus. Vous pourriez reprendre des projets abandonnés ou repenser ce que vous voulez sur le plan professionnel.

Essayez de ne pas trop vous stresser en essayant de rendre les choses parfaites. Avec Mercure direct, vous saurez quelle est la prochaine étape pour votre carrière. Préparez-vous à vous relever et à voir le succès en face.

Capricorne

Mercure rétrograde peut vous désorienter en vous conduisant sur des chemins inattendus. Embrassez l’inconnu, Capricorne. Et ne cessez pas d’avoir confiance, car la vie vous guidera. Vous pourriez reprendre un cours reporté, relancer des projets de voyage ou ouvrir votre esprit à de nouvelles idées.

Vous donner de l’espace en dehors de votre routine quotidienne peut vous apprendre beaucoup de choses. Lorsque Mercure deviendra direct en septembre, vous retrouverez vos repères. À la fin, vous aurez vécu des expériences inattendues mais enrichissantes.

Verseau

Mercure rétrograde vous invite à rembourser vos dettes et à évaluer la façon dont vous investissez votre énergie, votre temps et votre argent. Verseau, il est temps de retrouver l’argent perdu, surtout si vos affaires financières ne sont pas en ordre.

Cette période vous aidera également à vous défaire des attaches émotionnelles du passé. Vous recevrez probablement des informations importantes que vous devrez peut-être garder secrètes pendant un certain temps, car diverses questions deviendront plus claires. Lorsque Mercure deviendra direct, vous serez prêt à voir clair, à vous défaire de vos attaches et à aller de l’avant dans la vie que vous êtes prêt à vivre. Il est temps de laisser partir ce qui n’existe plus.

Poissons

Il est temps de revoir vos attaches avec Mercure rétrograde, Poissons. Vous êtes en train de guérir vos schémas relationnels et vous devriez regarder ce que vous avez accompli. Vous comprenez que vous n’avez pas besoin des autres pour vous sentir complet. Une relation s’épanouit lorsqu’il s’agit d’un choix et non d’une obligation.

De même, essayez de ne pas vous laisser submerger par les problèmes des autres. Lorsque Mercure reprendra sa course en septembre, les problèmes de communication seront plus faciles à résoudre. Vous pourrez conclure des accords, mettre fin à des liens qui ne vous conviennent plus ou entamer de nouvelles relations, si vous le souhaitez.