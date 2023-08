© La Lune en 4ème quartier de cire apportera la chance au travail pour 5 signes à partir du 24 août

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Gémeaux

Cancer

Balance

Verseau

Ce jeudi 24 août à 23h58, la lune entrera dans sa phase de croissant dans la constellation du Sagittaire. Elle apportera de bonnes nouvelles professionnelles aux personnes nées dans les signes suivants. Il s’agit du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, de la Balance et du Verseau.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Employé : Ce seront des jours fructueux pour montrer tout le potentiel de ces signes. Bien que vous ne le voyiez pas, vous êtes évalué. Cela dans le but de restructurer l’entreprise et vous êtes dans l’un des départements qui subiront des changements.

Chômeur : N’abandonnez pas votre recherche et redoublez d’efforts. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas malgré son évidence. Alors ces signes doivent se concentrer sur le fait d’avoir plus de visibilité dans les entreprises auprès desquelles vous postulez. À lire Voici comment se présente le mercure rétrograde d’août 2023 pour les signes du zodiaque

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Avec l’emploi : Ces signes vont sortir d’une situation un peu compliquée. Le confort d’un de vos collègues va vous mettre mal à l’aise, car vous avez une telle responsabilité entre les mains. Par la suite, vous devrez poser un ultimatum à votre collègue car il ne faudrait pas qu’une telle chose se reproduise.

Chômeur : Vous commencerez à recevoir plus d’appels. Et vous remarquerez plus d’intérêt de la part de certains recruteurs. Mais la véritable offre pour ces signes viendra d’une connaissance qui cherche quelqu’un avec votre profil.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Employé : Il y a des retards dans le paiement de votre client et le fait de vous exprimer à ce sujet vous catapultera dans un meilleur emploi. Cette personne frappera aux portes nécessaires pour vous parler de ce que vous pouvez faire. Et ces signes auront un nouvel emploi. À lire Ce que signifie une planète en rétrogradation et comment elle nous affecte? Voici la réponse

Sans emploi : Un homme plus âgé généreux envers vous et votre famille sera celui qui mettra les mains dans le feu pour vous. Il vous recommandera à quelqu’un dont il sait qu’il appréciera vos compétences et vos connaissances. Il vous considère comme son enfant et jouit d’une excellente réputation. Ce qui jouera en faveur de ces signes.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Avec l’emploi : Il y a des cycles qui se ferment et vous avez déjà fermé le vôtre dans cet espace. Avant que vous ne commenciez à souffrir du syndrome de Bronout et que la qualité de votre production ne baisse, il serait préférable que vous cherchiez de nouveaux horizons. Ces signes se sentiront beaucoup mieux.

Chômeur : La lune ne portera pas chance à ces signes cette semaine. Mais elle vous fera réfléchir à vos faiblesses et à la façon dont vous devriez les travailler. Cela pour devenir un candidat sérieux à la concurrence, pour devenir le propriétaire d’un emploi.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Employé : Vous unirez votre motivation et votre talent pour obtenir un excellent résultat dans votre travail. Ce qui sera loué par vos supérieurs et influencera positivement votre rémunération ou la recommandation de l’entreprise à votre égard. Mettant en valeur tous vos mérites ! Ce qui ouvrira donc de nombreuses portes à ces signes.

Sans emploi : Vous devrez vous aventurer dans un autre domaine dont vous ne connaissez absolument rien. Mais cela sera nécessaire pour obtenir de l’argent et stabiliser votre humeur. En effet, la dépression vous guette, car vous vous sentez inutile. Mais ces signes savent très bien qu’ils ne le sont pas.