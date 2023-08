© Mercure rétrograde arrive en force : découvrez quels signes résoudront les conflits avant le 30 août

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Lion

Vierge

Sagittaire

Poissons

Mercure entrera dans sa phase rétrograde à partir du 23 août. Cela durera jusqu’au 15 septembre, date à laquelle on observera le changement apparent du mouvement du petit corps céleste. Il influencera la résolution des conflits dans les signes du Bélier, du Lion, de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Les relations sont tendues avec une femme très proche de votre entourage. Et malgré l’absence de conflits directs, la cohabitation est devenue une torture pour vous deux. En effet, ses actions, et peut-être ceux de ces signes, sont agaçantes. Mais ce qui vous dérange le plus, c’est le silence qu’elle garde. Ainsi que les fois où elle a voulu vous mettre mal à l’aise ou vous contredire délibérément.

Mais tout cela appartiendra au passé. Vous pourrez enfin vous parler et vous dire respectueusement ce qui vous dérange. Créant ainsi un précédent pour ne plus commettre ces erreurs. À lire La Lune en 4ème quartier de cire apportera la chance au travail pour 5 signes à partir du 24 août

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous êtes fatigué de répéter à votre supérieur ou patron qu’il y a des aspects à améliorer s’il veut vraiment que vous soyez plus productif. Cette désorganisation affecte le travail de ces signes, qu’il veut certainement évaluer.

Mais n’abandonnez pas et faites une dernière tentative. Cette fois, ces signes devront changer de stratégie ! Elle pourrait vous prêter plus d’attention et commencer à changer certaines choses pour vous donner une chance d’évoluer et de générer plus de revenus pour elle. Vous serez tous deux gagnants.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

La lutte pour le pouvoir est perceptible dans votre environnement professionnel. Vouloir se démarquer semble être vital dans cet espace. Mais ces signes devront décider entre leur tranquillité d’esprit ou la course épuisante à la compétition. Cela pour un poste ou une place surévaluée. En effet, ils ne vous donneront pas ces autres choses que vous recherchez. À lire Voici comment se présente le mercure rétrograde d’août 2023 pour les signes du zodiaque

Vous conviendrez que vouloir être patron n’est pas toujours la clé pour se distinguer dans une entreprise. Ce conflit interne prendra fin très bientôt et ces signes auront la paix qu’ils méritent.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Le temps est un grand allié, mais aussi un grand ennemi. Et lorsqu’il s’agit d’amour, il est parfois le principal adversaire dans la relation. En effet, il semble que la flamme de la passion s’éteigne au fur et à mesure que l’aiguille des minutes avance. C’est pourquoi vous et votre partenaire avez l’impression que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient. Et les reproches constants de revenir sur le passé font partie des combats pour ces signes.

Eh bien, avec Mercure rétrograde, vous comprendrez que ce n’est pas que l’amour est fini. Mais qu’il s’est transformé comme tout ce que le temps touche. Et il ne tient qu’à ce signes de l’accepter.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Les questions liées aux documents juridiques vous énervent. Vous vous sentez menacé car vous pensez qu’il ne vous restera rien. Mais ce sera le contraire ! C’est ce qui vous permet d’avoir une sécurité juridique qui vous met à l’abri d’éventuels événements qui jouent en votre défaveur. Ne désespérez pas et trouvez un moyen d’évacuer l’angoisse infondée que vous ressentez. Ces signes sont en sécurité et c’est ce qui compte vraiment à ce moment de leur vie.