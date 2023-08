© Ce que signifie une planète en rétrogradation et comment elle nous affecte? Voici la réponse

Nous avons tendance à paniquer à l’idée que Mercure rétrograde est une période où les choses ne se passent pas comme prévu (ce qui arrive environ trois ou quatre fois par an). Ce n’est pas la faute de Mercure si elle est populairement considérée comme la seule planète rétrograde.

Cette idée est très éloignée de la réalité et résulte d’une culture populaire qui, bien qu’amusante, est mal informée. Toutes les planètes connaissent leur propre rétrogradation, avec des périodes différentes. Et leur énergie nous affecte d’une manière ou d’une autre. Que signifie le fait qu’une planète soit rétrograde et comment cela nous affecte-t-il ?

Mais avant d’en savoir plus sur les planètes rétrogrades, savez-vous ce qu’est une rétrogradation ?

Les connaissances astronomiques expliquent qu’une planète est rétrograde lorsque, de notre point de vue sur Terre, elle semble reculer dans le ciel. Et ce, même si elle ne recule pas réellement. Ce qui se passe, c’est que les planètes s’arrêtent et changent de direction.

Il s'agit d'une vision optique, d'une perception qui se produit lorsque deux corps se déplacent à un certain rythme et que, soudain, l'un d'eux s'arrête tandis que l'autre continue d'avancer. Il se produit alors une différence de vitesse. Celui qui avance a l'impression que le premier se déplace en arrière pendant un instant.

Astrologiquement, ce sentiment se répercute dans le champ énergétique de l’humanité.

Si nous avons avancé dans une certaine direction, nous pouvons avoir l’impression de nous arrêter ou de reculer un peu. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une sensation, car dans tous les cas, la vie continue. Il ne s’agit pas de s’inquiéter mais d’accueillir l’énergie et de comprendre. Nous devons les examiner attentivement avant de poursuivre nos projets.

Le mot « rétro » nous invite à faire l’expérience de tous ces verbes qui commencent par « re ». On cite notamment revoir, repenser, réévaluer, réfléchir, reconsidérer… Parfois, dans la vie, nous avons besoin de revenir en arrière pendant un moment. Cela, pour examiner ce que nous avons avancé, ou bien faire des ajustements. On doit également élaborer une stratégie qui nous propulsera vers un progrès plus accéléré et plus solide.

Permettons-nous alors de faire ce que les planètes rétrogrades nous invitent à faire. Une fois qu’elles commenceront à être directes (de notre point de vue), nous verrons des progrès accélérés dans notre voyage.

Il est certain que toutes les planètes attendent de nous que nous fassions un retour sur notre passé. Cela, afin d’apporter les corrections nécessaires pendant leur rétrogradation. La différence est que chaque planète a des périodes de rétrogradation différentes. Elles se distinguent également par la fréquence annuelle de leurs rétrogradations et par les aspects de la vie dans lesquels elles résonnent le plus fortement.

Nous voyons donc le potentiel de chaque planète rétrograde, ce qu'elle signifie et comment elle nous affecte. Dans tous les cas, rappelez-vous que l'invitation est de profiter de ces énergies pour faire une pause et recalculer l'avenir.

Mercure rétrograde

En tant que planète la plus proche du soleil, Mercure rétrograde trois à quatre fois par an. C’est la planète rétrograde la plus fréquente. Sa période rétrograde dure près de trois semaines. Une période où il est préférable de laisser les choses se dérouler comme elles le doivent. Le contrôle ne sert à rien.

Comme Mercure régit la communication, sa rétrogradation nous rappelle tous les trois mois d’évaluer notre façon de communiquer. Nous devons aussi vérifier si les plans que nous avons élaborés sont bien conçus ou s’ils doivent être ajustés. Elle nous invite également à faire preuve de patience. En effet, les retards de vol, les rendez-vous annulés ou les malentendus dans les relations sont fréquents. Pendant la rétrogradation de Mercure, il vaut mieux se concentrer sur la réévaluation et l’amélioration des plans déjà en place.

Vénus rétrograde

Vénus, la planète de l’attachement, de l’amour, du plaisir et de l’argent, a également sa période rétrograde. Cela se passe tous les 18 mois. Cette planète met les liens en échec pendant près de six semaines. Mais ce n’est pas par méchanceté. Vénus veut vraiment que nous examinions honnêtement le bien-être que nous apportent les relations amoureuses dans lesquelles nous sommes impliqués. Elle regarde aussi si ce que nous faisons dans la vie correspond vraiment à ce que notre âme désire.

Pendant la rétrogradation de Vénus, il se peut que nous ayons besoin de revoir les problèmes non résolus. Nous devons alors les affronter enfin et de passer à un autre niveau. Cela, soit en renouvelant la relation, soit en y mettant fin.

En ce qui concerne l’argent, il est temps de réévaluer le budget, de l’ajuster efficacement. Il faut également chercher des moyens de générer de nouveaux revenus qui s’alignent sur nos désirs. Quoi qu’il en soit, Vénus rétrograde vous incite à examiner de plus près la façon dont vous prenez soin de votre estime de soi. Tous les domaines de la vie où vous ne vous honorez pas pleinement doivent être revus.

Mars rétrograde

Mars, la planète énergétique de l’action, de l’entreprise et de la pulsion sexuelle, rétrograde tous les deux ans pendant environ deux mois et demi. Avant de tirer la sonnette d’alarme, cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire ou vivre pleinement notre sexualité pendant cette période. Au contraire, son ralentissement nous invite à profiter calmement de notre énergie pour mieux la doser.

La rétrogradation de Mars est une période propice pour canaliser l’énergie de manière productive. Comme il s’agit d’un moment rétro, attendez que ce qui limite votre capacité à faire ce que vous voulez fasse clairement surface pour apprendre à mieux le gérer.

Il s’agit d’examiner le frein à main qui vous empêche d’avancer. Si vous faites le travail de réflexion nécessaire, vous verrez qu’après la rétrogradation, vous êtes plus que prêt à être le conducteur de votre propre vie.

Jupiter rétrograde

Jupiter est une planète chérie car elle apporte chance, fortune et expansion. Sa rétrogradation dure environ quatre mois par an. Contrairement aux autres planètes rétrogrades, Jupiter dans cet état peut ne pas avoir autant d’impact ou être très doux et condescendant. Il est probable que les cadeaux jupitériens s’arrêtent pendant cette période, mais il s’agit simplement de s’assurer que nous apprécions la bonté que Jupiter a apportée dans nos vies.

La rétrogradation de Jupiter nous rappelle de travailler sur nos rêves. Ce qui tombe du ciel n’est pas tant utilisé à bon escient que ce qui résulte de l’apprentissage de nos expériences. L’invitation de cette rétrogradation bénie est d’examiner le confort de l’effort accordé et de voir ce que vous pouvez essayer de faire un peu plus fort.

Saturne rétrograde

Saturne, la planète des structures, des règles et des choses à faire, rétrograde environ quatre mois par an. Lorsque Saturne est direct, il y a un sentiment d’effort constant. Saturne veut que nous atteignions nos objectifs, mais s’il voit que nous ne sommes pas sur le bon chemin, il se charge de nous rappeler où nous devrions aller (le karma est son allié). Sa rétrogradation peut être très utile pour alléger le poids du travail.

Avec la rétrogradation saturnienne, nous nous reposons des dures leçons de la planète. Nous pouvons regarder les leçons que nous avons apprises d’une manière plus calme et leur donner une nouvelle signification. Profitez d’une pause bien méritée pour réfléchir aux enseignements de Saturne et à la manière dont vous en tirerez le meilleur parti une fois qu’il sera direct.

Uranus rétrograde

Uranus révolutionne tout ce qu’il traverse. Lorsqu’il rétrograde (cinq à six mois par an), notre côté rebelle se met au repos, ce qui nous permet de réfléchir à la manière dont nous voulons concentrer l’énergie du changement et innover dans notre mode de vie.

La rétrogradation d’Uranus est un bon moment pour chercher de nouvelles façons de faire ce que nous avons toujours voulu faire. Peut-être que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus et qu’Uranus rétrograde nous donne le don de la créativité pour faire les choses différemment. Bien que rétrograde, Uranus nous pousse toujours vers le changement.

Neptune rétrograde

Neptune rétrograde cinq à six mois par an, diluant notre vision de la réalité. Lorsque la planète des rêves est rétrograde, elle nous apprend à nous défaire des illusions et à affronter les peurs qui restent intactes lorsque Neptune devient direct. En d’autres termes, sa rétrogradation nous rend un grand service car elle nous réveille d’un rêve dans lequel nous ne voyons pas la réalité telle qu’elle est (et c’est presque la moitié de l’année !).

Pendant la rétrogradation neptunienne, les voiles tombent et nous pouvons nous voir plus clairement. Contrairement aux autres rétrogradations qui nous empêchent de revoir le chemin parcouru, ce qui peut parfois être un peu déroutant, Neptune éclaircit le tableau pour nous permettre de mieux comprendre ce qu’est le jeu de la vie. Profitez de la rétrogradation de Neptune pour être réaliste, lorsqu’elle sera directe, vous utiliserez d’autres filtres.

Pluton rétrograde

Pluton, la planète du pouvoir et de la transformation, passe la moitié de l’année en rétrograde. C’est beaucoup de temps pour revoir notre relation au pouvoir, les relations de pouvoir dans lesquelles nous nous engageons et la façon dont nous gérons notre pouvoir intérieur.

La rétrogradation de Pluton nous permet de nous renforcer dans tous les domaines de la vie et, si possible, d’aider les autres à se renforcer. Si un transit de Pluton est une période de mort et de renaissance, la rétrogradation de Pluton nous permet d’examiner de plus près ce que nous sommes prêts à laisser mourir. C’est l’occasion pour vous de vous débarrasser de ce qui sent déjà mauvais.