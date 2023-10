© Quel est votre karma, selon votre signe du zodiaque? Nous vous donnons ici la réponse

Le karma est une force générée par les actions d’un individu. Cette force ou énergie a des conséquences éthiques qui déterminent la prochaine réincarnation. Cette pratique sert à concentrer les connaissances sur les leçons que nous devons surmonter. En effet, elles représentent la mission de vie de chaque signe du zodiaque.

Ainsi, les vies antérieures ont une certaine charge énergétique qui nous transcende et nous façonne dans notre présent. Qu’ils soient positifs ou négatifs dans cette incarnation, ils révèlent ces aspects négatifs et aident également à renforcer ceux qui ne le sont pas et, à leur tour, nous aident à évoluer.

C’est le Maître Holistique Nadir Otermin Hamed qui est chargé de nous guider dans la découverte de notre karma. Cela, en fonction de notre signe du zodiaque. Ainsi, il a élaboré des réponses pour chacun des membres de l’horoscope.

BÉLIER :

Les natifs de ce signe du zodiaque ont besoin des autres et ne sont pas au centre de leurs propres besoins. L’égoïsme vous poursuivra comme un soldat au combat. La leçon est d’apprendre à prendre en compte les besoins des autres et non les vôtres. À lire Les 2 signes du zodiaque les plus susceptibles de gagner à la loterie en octobre

TAUREAU :

Vous devez travailler sur le grand attachement au monde matériel et vivre sur les apparences sera votre leçon. Les natifs de ce signe du zodiaque doivent alors apprendre à libérer leurs peurs et à gagner en sécurité.

GÉMEAUX :

Vous devez éviter de tomber dans les malentendus, contrôler votre imagination sera un défi, ainsi que laisser les autres exprimer leurs idées et être ouvert à l’acceptation d’autres opinions. Votre leçon a trait à ce que les autres signes du zodiaque pensent de vous.

CANCER :

Vous devez vous concentrer sur l’émotionnel pour libérer votre karma ; cultiver le détachement sera une épreuve. Vous devez aussi vous débarrasser du passé, de ce qui n’était pas et revenir à votre présent. En outre, ces signes du zodiaque doivent apprendre que toutes les responsabilités ne sont pas sur leur dos.

Il faut alors chercher l’équilibre dans les engagements et les réalisations.

LION :

Ce signe du zodiaque devra apprendre la flexibilité pour ne pas tomber dans le narcissisme et devenir un leader positif. Commencer à se soucier des autres et apprendre à les écouter sérieusement sera un défi.

Utiliser l’intuition à bon escient et dériver les obstacles vers des chemins ouverts à partir de votre instinct vous aidera notamment à libérer les énergies karmiques et donc à exceller. À lire Ces signes auront beaucoup de chance la 1ère semaine d’octobre, selon l’astrologie orientale

VIERGE :

Votre karma est basé sur les énergies de la raison, sur le fait d’être rationnel envers les gens sans tomber dans le cynisme.

Vous devez alors exercer votre vocation en étant responsable, serviable et honnête, sinon vous manquerez d’estime de soi. Pour ce signe du zodiaque, il faut être fidèle et laisser de côté la rigidité mentale.

BALANCE :

Ce signe du zodiaque doit accepter qu’il y a des différences et aussi qu’il n’a pas toujours raison. Cela les conduira à ne pas montrer ce qu’ils ressentent, à blesser les autres et à provoquer des conflits. Vous dissoudrez également le karma en prenant des risques et en vous prenant en charge sans blâmer les autres pour vos problèmes. Vous ne trouverez alors l’équilibre que dans l’honnêteté.

SCORPION :

Votre karma est lié au pouvoir des relations. En étant antipathique, vous vivez une guerre d’imposition dans la plupart de vos histoires, vie après vie. Acquérir la confiance nécessaire pour transformer et laisser partir tout ce qui vous blesse sera votre défi dans cette incarnation.

SAGITTAIRE :

Ce signe du zodiaque connaîtra de nombreuses déceptions dans toutes sortes d’expériences. Ils devront alors faire des pactes entre le spirituel et le personnel. Ils peuvent être sceptiques à cause des désenchantements, mais vient toujours leur moment de vouloir trouver la paix tant recherchée dans tant de vies.

CAPRICORNE :

Ce signe du zodiaque devra enseigner aux autres à partir de leurs Karmas et de leur pensée critique. Ils doivent sortir de l’attachement aux coutumes. L’un de leurs tests karmiques est de comprendre que l’argent n’est pas tout dans cette vie.

VERSEAU :

Ce signe du zodiaque devra travailler son sens de la rébellion contre tout ce qui est imposé. En cultivant l’empathie et en étant toujours flexible, vous gagnerez beaucoup et dissoudrez les énergies karmiques. A condition de ne pas aller à l’encontre et de toujours vouloir avoir raison.

POISSONS :

Ce signe du zodiaque devra être le soutien des autres sur le plan émotionnel, personnel et spirituel sans que cela n’affecte sa volonté de vivre. Ils n’ont pas besoin de se sentir victimes ou prophètes pour vivre leur spiritualité ou faire preuve de compassion.