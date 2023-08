© Le mois d'août se terminera en changeant la chance en argent de 5 signes grâce à Mercure rétrograde

Voir Ne plus voir le sommaire Lapin

Serpent

Chèvre

Singe

Cochon

Pour la deuxième fois cette année, Mercure est entrée en rétrogradation le 23 août et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. Ce seront des journées d’une grande intensité, notamment en matière de communication. Fini le fait que Mercure rétrograde soit cause de malheur ou de chaos. Car elle s’accompagne de beaucoup de bonnes vibrations, notamment envers l’économie des signes du zodiaque chinois : Lapin, Serpent, Chèvre, Singe et Cochon.

Lapin

Nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Certes, à de nombreuses reprises, vous êtes pressé dans la rue en pensant uniquement à ce que vous avez à faire. Mais n’arrêtez pas de regarder par terre car il est probable que vous obtiendrez l’argent dont vous avez besoin. Ce sera la grâce divine qui touchera ces signes. Mais vous devez être attentif car c’est ainsi que vous avez perdu les opportunités de votre vie, en marchant précipitamment. Faites bon usage de cette ressource supplémentaire qui vous parviendra.

Serpent

Nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 À lire Voici les signes qui pourraient prendre de mauvaises décisions du 27 au 31 août, selon l’astrologie orientale

Ces signes vont avoir besoin d’argent pour résoudre une situation un peu compliquée qui va se présenter à vous. Mais ne désespérez pas car heureusement vous disposez d’un important réseau de personnes qui vous soutiendront à ce moment-là. De plus, grâce à l’autogestion, vous obtiendrez ce qui a le plus de valeur et le plus difficile à trouver, économisant ainsi une bonne quantité de pesos, que vous pourrez consacrer à autre chose.

Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Continuez ainsi, très prudent avec vos ressources financières jusqu’à ce que la dépense majeure n’arrive pas. Car si vous le faites maintenant, vous pouvez vous faire confiance et vous vous retrouveriez sans un centime sur votre compte, car les dépenses des fourmis l’enlèveraient. Ce sera environ deux semaines de restrictions, d’austérité forcée. Mais cela permettra à ces signes ensuite de profiter pleinement du bon temps qui reste à venir et parce que vous travaillez dur.

Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Vous allez devoir très bien planifier dans l’administration de vos dépenses, car la précipitation d’une femme parce que vous faites un travail aura un impact sur l’économie de votre maison. Alors prenez maintenant le temps qu’il faut pour suivre une stratégie qui vous permet de minimiser les sorties d’argent, de rembourser les crédits et de multiplier ce que vous avez épargné. À lire Voici les signes qui auront de la chance avant la fin du mois d’août, selon l’astrologie orientale

Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Il y a une personne qui a pensé à vous pour que vous puissiez faire un travail supplémentaire avec lequel vous gagnerez une bonne part d’argent. Et avec cela vous pourrez payer les plus grosses dépenses que vous avez en attente. Ce sera la bouée de sauvetage pour ces signes. En plus vous pourrez acheter des vêtements ou des chaussures dont un membre de votre famille a un besoin urgent. Et que vous aimez inconditionnellement, car c’est votre priorité.