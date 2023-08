© Le mois de septembre commencera par un coup de chance au travail pour 3 signes avec la Lune Bleue

Voir Ne plus voir le sommaire Gémeaux

Vierge

Poissons

Le mois d’août se terminera en majesté avec sa deuxième pleine lune, dite Lune bleue. Qui, depuis la constellation des Poissons, émanera toutes les bonnes ondes pour que la situation professionnelle des signes des Gémeaux, de la Vierge et des Poissons. De plus, elle s’améliore notablement au cours du mois de septembre, qui aura en plus la particularité de changer de saison.

Cette année compte 13 pleines lunes. Le mois a donc commencé par une pleine lune le 1er août et la seconde le dernier jour du mois, qui est aussi la troisième et dernière super lune de l’été. Selon la NASA, le satellite naturel de la Terre ne deviendra pas bleu, mais elle utilise ce terme pour désigner la deuxième lune observée au cours d’un mois. Ce phénomène se produit tous les trois ans. La prochaine superlune bleue pour les signes du zodiaque aura donc lieu en 2026.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Avec l'emploi : Vous avez l'opportunité de continuer à faire carrière, de vous développer en tant qu'expert dans ce que vous faites. Mais cela se fera à un prix très élevé, car vous devrez démissionner, quitter votre zone de confort et franchir des horizons que vous n'auriez jamais cru possibles. L'avantage, c'est que ces signes reviendront avec plus de projection.

Sans emploi : L’endroit où vous cherchez un emploi n’est pas le bon. Ainsi, ces signes devront donc élargir votre champ de recherche pour obtenir l’opportunité que vous désirez. Il y a une femme qui vous donnera de bonnes références et cela vous ouvrira les portes des recruteurs.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Employé : Maintenant que vous êtes bien positionné à votre place. D’ailleurs, ces signes ont beaucoup de ce qu’ils pensent avoir. La concurrence leur fera des propositions pour que vous partiez avec eux. Alors qu’au départ ils ne croyaient pas en votre potentiel, car ils cherchaient quelqu’un de super expérimenté.

Sans emploi : suivez votre intuition. Ces signes sont peut-être fatigué de marcher et d’essayer de leur faire entendre. Mais comme une révélation divine, vous voudrez explorer un endroit où vous n’avez peut-être pas beaucoup d’espoir. D’ailleurs, c’est là que votre trésor vous attendra : votre nouvel emploi.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Avec l’emploi : Ces jours seront excellents car la charge de travail diminuera beaucoup pour vous. Et vous aurez le temps de vous concentrer sur d’autres projets qui vous plaisent davantage. Ces signes pourront aussi leur voir confier du travail. Mais avec d’autres collègues qui vous faciliteront la tâche.

Sans emploi : Bien que ces signes ont besoin de travail, quelqu’un dans une situation bien plus compliquée que la vôtre vous demandera d’être celui qui va arranger les choses. Et croyez-le ou non, il y a de fortes chances qu’il obtienne un emploi en premier, mais vous aurez la chance d’avoir un salaire juteux plus tard.