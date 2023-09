© Horoscope chinois: 3 signes qui retrouveront leur amour de jeunesse en septembre

L’amour est dans l’air ! Le mois de septembre apporte de nouvelles opportunités pour ces signes du zodiaque chinois de nouer une relation. Selon l’astrologie orientale, trois animaux auront une nouvelle opportunité au cours de ce neuvième mois de l’année. Ils pourront rencontrer la personne avec laquelle ils sont encouragés à avoir un lien affectif.

L’horoscope chinois est composé de 12 animaux, selon l’astrologie orientale. Ce sont les signes suivants : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Chacun d’entre eux a une personnalité différente et des caractéristiques qui nous rendent uniques.

Ils sont désignés en fonction de l’année de naissance. Et les Chinois croient que l’horoscope et signes du zodiaque d’une personne influence sa vie en façonnant son caractère. De sorte qu’il sera déterminant pour les décisions que nous prendrons au fil des ans.

Quels sont les signes de l’horoscope chinois qui auront une histoire d’amour en septembre ?

Septembre est l'un des mois les plus importants de cette année car il s'agit d'un changement de saison qui laisse place à l'automne. Il se répercute de manière directe sur tous les signes du zodiaque. C'est pourquoi il est bon de savoir comment sera l'amour au cours du neuvième mois de l'année.

Les signes orientaux qui connaîtront un nouvel amour ce mois-ci sont : le dragon, le serpent et le cheval.

Cheval

Ce sera une bonne année pour vous. Mais vous devez aiguiser votre intuition, suivre les directives de votre cœur et ignorer les commentaires des autres. C’est une année très propice pour vivre comme l’entendent ces signes. Et pour nouer de nouvelles relations !

Soyez prudent avec l’argent. Et si vous envisagez de changer d’emploi, soyez très prudent. Ces signes ne devront d’ailleurs pas le faire avant que les choses soient claires pour eux.

En septembre, vous retrouverez une personne du passé qui vous comblera. Il fera revivre le premier amour de jeunesse de ces signes. Intérieurement, vous êtes très vulnérable dans tout ce qui touche aux sentiments. Mais votre apparence extérieure est celle d’une personne forte, capable de tout affronter.

Mais la vérité est que, parfois, la peur ou l'incertitude vous ont conduit à rejeter la possibilité d'éprouver de nouvelles émotions. Cette année, au contraire, vous voudrez tirer le meilleur parti de la vie. L'amour sera partout autour de ces signes.

Vous êtes déjà amoureux et que la relation ne fonctionne pas ? C’est le moment de la quitter petit à petit, car vous n’avez jamais aimé les ruptures brutales. Dialoguez, parlez, et s’il n’y a plus d’amour ou de complicité, choisissez un autre chemin. La vie surprendra ces signes avec de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouveaux projets…

Dragon

Cette année sera très positive pour ces signes. Et cela si vous faites un petit effort pour établir des relations avec les autres afin qu’il ne soit pas trop évident que vous êtes un vrai leader. C’est le moment d’élargir vos connaissances, votre cercle d’amis, votre esprit et votre approche de la vie. Vous avez de belles perspectives devant vous pour réaliser vos rêves.

Peut-être que votre économie n’est pas très florissante et que vous avez le sentiment de ne pas avoir atteint ce que vous vouliez. Mais à partir du automne les choses changeront pour ces signes. Et les circonstances seront donc favorables pour atteindre vos objectifs.

La chance sourit en amour à ces signes. Si vous avez un partenaire, vous aurez besoin de vivre de nouvelles émotions, d’avoir plus de complicité, de voyager, d’apporter une touche de couleur qui vous redonnera de l’enthousiasme. Vous n’êtes pas amoureux ? C’est une année fantastique pour que votre cœur vibre pour quelqu’un que vous connaissez déjà, mais qui éveillera votre intérêt maintenant.

Serpent

Le serpent est mystérieux, intuitif et amoureux de tout ce qui est beau. C’est l’un des signes les plus séducteurs dans l’horoscope chinois. Il pourrait d’ailleurs correspondre à notre signe du Lion.

C’est le moment de commencer une nouvelle vie, si vous en avez la possibilité. Vous avez beaucoup d’archives intérieures. Il est possible à ces signes de changer d’activité avec beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez.

Votre intuition sera très vive et votre esprit très aventureux. Ce qui vous amènera à vous lancer dans des projets divers avec lesquels vous réussirez. Ne prenez pas de décisions radicales si vous ne sentez pas que c’est le bon moment pour le faire. Les décisions hâtives ne sont d’ailleurs pas conseillées pour ces signes. Cependant, vous ne devez pas trop réfléchir car vous pourriez passer à côté d’opportunités.

Votre puissante énergie sexuelle sera pleinement satisfaite. Choisissez donc une personne capable de suivre vos désirs. Il pourra alors découvrir le mystère des émotions en vous tenant la main, et de vous plonger dans les sensations les plus profondes de l’amour et du bonheur.