© Horoscope : 3 signes qui commenceront septembre du bon pied grâce à la Lune bleue

Le 31 août au petit matin, nous assisterons à l’un des événements astrologiques les plus importants du mois. Il s’agit de la deuxième pleine lune, connue sous le nom de Super Lune bleue. Cette lune sera la plus grande et la plus brillante de l’année 2023. Selon l’Horoscope, ses vibrations émaneront des énergies positives pour 3 signes en particulier. Ils remarqueront des changements importants dans le domaine du travail.

La Super Lune bleue ne signifie pas que notre satellite changera de couleur. C’est simplement le nom donné à la présence de deux pleines Lunes dans le même mois. Ce qui se produit en moyenne tous les deux ans et demi. Découvrez dans l’horoscope comment elle profitera aux signes les plus chanceux.

Gémeaux (21 mai au 20 juin)

Les Gémeaux qui ont un emploi auront des opportunités de croissance uniques. Ce qui leur permettra de se projeter davantage et mieux dans la vie professionnelle. Cependant, pour obtenir des résultats, ces signes devront sortir de leur zone de confort et prendre des risques impensables.

Quant à ceux qui n'ont pas d'emploi, la superlune leur permettra de savoir où chercher pour élargir leurs offres. Des voies inattendues s'ouvriront à vous grâce à des personnes qui n'étaient pas sur votre radar.

Vierge (23 août au 22 septembre)

Les dirigeants de la Vierge auront l’occasion de démontrer leurs compétences et leurs qualités au plus haut niveau. Grâce à cela, ces signes pourraient être récompensés dans leur travail par des promotions ou de meilleurs salaires.

D’autre part, ceux qui sont découragés et fatigués de chercher un emploi auront de très bonnes nouvelles dans les jours à venir. Vous devriez suivre votre intuition car les portes auxquelles vous frappez depuis si longtemps s’ouvriront à vous.

Poissons (du 19 février au 20 mars)

La Lune bleue du mois d’août vous invitera à vous concentrer sur vos projets personnels et professionnels avec une énergie toute particulière. Vous vous sentirez plus créatif que jamais et cela aura un impact direct sur tout ce que vous ferez, vous amenant à améliorer vos finances.

Enfin, l’horoscope prévient que les Poissons au chômage bénéficieront de contacts qu’ils avaient déjà écartés. De plus, ces signes l’occasion de favoriser des personnes dans la même situation qu’eux, par le biais de recommandations spécifiques.