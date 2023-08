© Mercure rétrograde : le phénomène astronomique qui inquiète les adeptes de l'horoscope

Ces dernières années, il est devenu populaire d’accuser Mercure d’être à l’origine de calamités en tout genre lorsqu’il est en mode rétrograde. Le moment où la planète la plus proche du Soleil donne l’illusion de reculer est devenu pour beaucoup une période « d’attention particulière ». Cela, en raison de ses conséquences supposées lorsque Mercure rétrograde.

Les disputes avec les proches, les problèmes au travail et les désagréments quotidiens semblent avoir une explication au-delà du hasard et des causes pour les adeptes de l’astrologie. Pour les scientifiques et les sceptiques, en revanche, l’influence que les phénomènes astronomiques peuvent avoir sur leur vie n’a pas lieu d’être.

Mercure rétrograde semble être le phénomène où l’astronomie et l’astrologie se rejoignent, bien que dans des directions différentes.

Un phénomène astronomique

La rétrogradation de Mercure a commencé le 24 août et se termine le 15 septembre. C'est un phénomène au cours duquel Mercure semble reculer sur sa propre orbite autour du Soleil.

Cependant, les scientifiques ont expliqué à plusieurs reprises que ce mouvement est une illusion d’optique. Ainsi, l’illusion que Mercure rétrograde découle des vitesses différentes des autres planètes, dues à la taille de leurs orbites.

Depuis des siècles, l’homme se préoccupe de la rétrogradation des planètes, mais surtout de Mercure. En effet, c’est la planète qui enregistre le plus de phénomènes de ce type au cours d’une année. Cela varie entre trois et quatre fois.

Un prétexte astrologique

Depuis le Moyen Âge, les astrologues, étaient couramment consultés par les personnes haut placées pour prendre des décisions importantes. Ils prétendaient que lorsque Mercure rétrograde, ils s’abstenaient de faire leurs prédictions.

Cependant, il y a quelques années, ce phénomène est redevenu populaire parmi les astrologues et leurs adeptes. Ainsi, ils l’ont rendu responsable des difficultés rencontrées au cours de cette période.

Comment voir Mercure rétrograde ?

Pour observer cet incroyable phénomène qui a troublé l'humanité pendant des siècles, il est important de repérer Mercure dans le ciel nocturne et de bien noter sa position par rapport aux autres étoiles.

Pendant la période où Mercure rétrograde, il est possible de voir comment elle semble ralentir et reculer sur son orbite. Ensuite, elle continue sa course près du Soleil.